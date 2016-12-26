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26 декабря 2016
ЖКХ
В Боровском районе сиротский дом трещит по швам
Тогда чиновники бодро отрапортовали, что все сироты обретут сорокаметровые «однушки» с отделкой и сантехникой. А мебель обездоленным детям должен был подарить застройщик - компания «Русская недвижимость», которой руководит Игорь ГОРСКИХ. Но видимо щедрость дарителя оказалась избранной, потому что многие сироты получили лишь голые стены, да и квартиры студийного типа из обещанных сорока квадратных метров на деле оказались чуть больше двадцати.
Этот дом выходцы из детских домов получали по новым правилам. Пять лет подростки могут лишь проживать в квартирах, не приобретая права собственности. Таким образом, сирот не смогут обмануть мошенники.
Но жители сиротского дома боятся, что когда истечет пятилетний срок, им попросту нечего будет приватизировать, ведь дом уже сейчас буквально трещит по швам.
Подробнее о том, в какой ситуации оказались сироты, получившие квартиры в поселке «Молодежный», читайте в первом выпуске 2017- го года еженедельника «ВЫ и МЫ».
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