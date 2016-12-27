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Владимир Викулин сожалеет об уходе Надежды Рожковой из Горсобрания

27 декабря 2016
Общество


Владимир Викулин сожалеет об уходе Надежды Рожковой из Горсобрания

В связи с вынесением обвинительного приговора обнинскому депутату Надежде РОЖКОВОЙ по делу о мошенничестве и служебном подлоге, мы поинтересовались у председателя обнинского Горсобрания Владимира ВИКУЛИНА, написала ли Надежда Георгиевна заявление о снятии с нее депутатских полномочий.

Оказалось, что пока она этого не сделала.

Владимир Васильевич признался, что с таким фактом столкнулся впервые, поэтому не знаком с процедурой, предусмотренной в подобных случаях.

– Она выйдет из состава Горсобрания либо по своей инициативе, либо по указанию суда. Мы с коллегами это пока не обсуждали. Но я думаю все-таки, что она сама подаст такое заявление. Тем более, что она еще ранее, предварительно, планировала его написать, но как-то что-то не задалось, – рассказал Викулин.

Владимир Васильевич не стал скрывать, что сожалеет о том, что Рожкова больше не будет депутатом.

– Она работала в Горсобрании трех созывов. Досконально разобралась в проблемах ЖКХ, активно работала с жителями. Поэтому я написал ей положительную характеристику, – отметил он.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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