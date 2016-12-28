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28 декабря 2016
Происшествия
В ДТП под Обнинском погиб пассажир
Он был пассажиром «Жигулей», которые столкнулись с автомобилем «Рено Логан».
Как рассказали спасатели, которые оказывали водителям первую помощь и деблокировали тело погибшего, пассажиру не повезло, так как столкновение было боковым, а удар пришелся как раз по той стороне, где он и сидел. Свою роковую роль сыграл и тот факт, что дорога в том месте скользкая. Видимо один из водителей не справился с управлением.
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