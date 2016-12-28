Калужские следователи спасают детей от суицида

Обнинские следователи приняли участие в брифинге, посвященном детской безопасности в сети Интернет.Данное мероприятие было организовано управлением Следственного комитета по Калужской области.Как рассказали следователи, в 2016 году в нашем регионе несовершеннолетними совершено 5 суицидов. И сейчас уже известно, что двое из этих детей, проявляли интерес к определенному сайту, посвященному теме самоубийств.Следователи рекомендуют родителям в первую очередь обращать внимание на страничку ребенка в социальной сети. Основные проявления заинтересованности суицидальной продукцией могут выражаться в соответствующих фотографиях, репостах, статусах и так далее.Также взрослых должна насторожить дружба их чад с посторонними людьми, особенно под никами «Лис», «Волк», «Рейх», «Холод», «Смелый». Настороженность должен вызвать и факт вступления ребят в тематические группы с названиями «Киты», «F57», «Тихий дом», а также размещение аудиозаписей «Киты плывут вверх», «Киты умирают в лужах бензина» и т.п.Опасность, по мнению следователей, таят ночные выходы в Интернет. Тревожным звоночком для родителей должны стать ухудшение самочувствия ребенка, утомляемость, подавленность или демонстративная веселость, наличие самоповреждений (порезов на теле).По мнению сотрудников управления, в группу риска входят дети в возрасте 11-16 лет.На состоявшемся брифинге сотрудники регионального управления СКР дали ряд рекомендаций, как можно уберечь ребенка от опасности в сети. В том числе можно обратиться к психологу Следственного комитета.Приказом руководителя следственного управления СКР по Калужской области от 15 декабря 2016 года в ведомстве создана рабочая группа реагирования на сообщения о преступлениях, полученных из средств массовой информации. Полученная информация о готовящемся суициде несовершеннолетнего, поступившая, в том числе, из соцсетей, либо в результате обращений журналистов, будет проверять круглосуточно.