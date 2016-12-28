Обнинск
Новости
Калужские следователи спасают детей от суицида

28 декабря 2016
Силовики


Калужские следователи спасают детей от суицида

Обнинские следователи приняли участие в брифинге, посвященном детской безопасности в сети Интернет.

Данное мероприятие было организовано управлением Следственного комитета по Калужской области.

Как рассказали следователи, в 2016 году в нашем регионе несовершеннолетними совершено 5 суицидов. И сейчас уже известно, что двое из этих детей, проявляли интерес к определенному сайту, посвященному теме самоубийств.

Следователи рекомендуют родителям в первую очередь обращать внимание на страничку ребенка в социальной сети. Основные проявления заинтересованности суицидальной продукцией могут выражаться в соответствующих фотографиях, репостах, статусах и так далее.

Также взрослых должна насторожить дружба их чад с посторонними людьми, особенно под никами «Лис», «Волк», «Рейх», «Холод», «Смелый». Настороженность должен вызвать и факт вступления ребят в тематические группы с названиями «Киты», «F57», «Тихий дом», а также размещение аудиозаписей «Киты плывут вверх», «Киты умирают в лужах бензина» и т.п.

Опасность, по мнению следователей, таят ночные выходы в Интернет. Тревожным звоночком для родителей должны стать ухудшение самочувствия ребенка, утомляемость, подавленность или демонстративная веселость, наличие самоповреждений (порезов на теле).По мнению сотрудников управления, в группу риска входят дети в возрасте 11-16 лет.

На состоявшемся брифинге сотрудники регионального управления СКР дали ряд рекомендаций, как можно уберечь ребенка от опасности в сети. В том числе можно обратиться к психологу Следственного комитета.

Приказом руководителя следственного управления СКР по Калужской области от 15 декабря 2016 года в ведомстве создана рабочая группа реагирования на сообщения о преступлениях, полученных из средств массовой информации. Полученная информация о готовящемся суициде несовершеннолетнего, поступившая, в том числе, из соцсетей, либо в результате обращений журналистов, будет проверять круглосуточно.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

Все статьи
автора
Просмотров: 214
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Силовики» и по тэгам #следователи, #суицид, #дети, #брифинг:


27 декабря 2016

Экс-директор Центра «Милосердия» приговорен к трем годам условно
Сегодня в обнинском городском суде был объявлен приговор депутату Горсобрания и экс-директору Центра...
28 декабря 2016

Житель Обнинска развел в тюрьме бурную деятельность
На днях был повторно осужден 41-летний житель Обнинска, который уже отбывает наказание в исправительной...
26 декабря 2016

К маленьким пациентам КБ №8 снова придет «Милосердие»
В преддверии каждого Нового года сотрудники центра «Милосердие» поздравляют с праздником тех, кто вынужден...
26 декабря 2016

В Обнинске при получении взятки в 350 тысяч задержан заведующий отделением КБ №8!
В Обнинске расследуется очередное громкое уголовное дело коррупционной направленности. В пятницу с поличным...
26 декабря 2016

Обнинский депутат Надежда Рожкова признала себя виновной
Сегодня в Обнинском городском суде состоялись слушания по уголовному делу в отношении экс-директора Центра...
27 декабря 2016

Внимание, розыск!
ОУР ОМВД России по г.Обнинску разыскивается Федосов Иван Максимович 18.05.1941г.р.
Этот житель г.Обнинска...
27 декабря 2016

Еще один житель Обнинска превратил свою квартиру в «резиновую»
Зарабатывать на фиктивной регистрации иностранных граждан в последнее время в Обнинске стало модно. Так,...
23 декабря 2016

Странная дружба закончилась поножовщиной
В соседнем с Обнинском Боровском районе заведено уголовное дело в отношении 54-летнего мужчины, по неосторожности...
22 декабря 2016

Обнинская полиция призывает жителей в период новогодних праздников сохранять бдительность
Обнинские полицейские напоминают, что в преддверии новогодних праздников не исключены факты мошенничества...
19 декабря 2016

У жителя Обнинска силой отобрали газовый баллон
На днях в полицию города Обнинска обратились жители многоквартирного дома № 17 по улице Звездной с просьбой...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2016 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.