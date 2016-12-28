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28 декабря 2016
Транспорт
Мэр Обнинска пытается обуздать «новогодние» тарифы местных таксистов
Как известно, новогодние праздники становятся золотой жилой для местных таксистов.
Популярность в эти дни их услугами особенно возрастает.
Самой же «денежной» становится новогодняя ночь, когда тарифы на услуги такси взлетают выше праздничных елей, потому как городской транспорт в это время уже не ходит, а передвигаться по местам массового гуляния и гостям людям надо.
Как рассказала начальник Управления потребительского рынка Анна КРАСИКОВА, вслух намерения увеличить тарифы в праздничные дни обнинские службы такси не озвучивали, автобусы же и маршрутки будут работать в штатном режиме.
Мэр Обнинска Владислав ШАПША рекомендовал Красиковой обратиться напрямую в компании, чтобы узнать, намерены ли они повышать цены за перевозку людей, а также попросил выяснить, насколько законны такие действия.
Вот только здесь, к сожалению, желание градоначальника обуздать новогодние цены на такси, вынуждено разбиться о камни разочарования. Их тарифы — не коммунальные, и утверждать их в Министерстве конкурентной политики не надо, а это значит, что здесь действует другой закон: тот, при котором спрос (в наличии которого в новогоднюю ночь сомневаться не стоит) рождает предложение.
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