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30 декабря 2016
Социалка
Многодетные семьи могут получить елку в подарок
На протяжении нескольких лет в Обнинске сложилась хорошая традиция, в канун Нового года дарить живые елки многодетным семьям.
Этот год, несмотря на сложную экономическую ситуацию, не станет исключением, Администрация города совместно с предпринимателем Анатолием ТУЛУМАРЬ, который развернул елочный базар у входа к универмагу «Центральный» со стороны улицы Энгельса будут по 31-е декабря включительно раздавать пушистых красавиц совершенно бесплатно.
Чтобы получить подарок достаточно просто предъявить удостоверение многодетного родителя и паспорт. Действие акции распространяется на семьи зарегистрированные и проживающие в Обнинске.
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