|
30 декабря 2016
ЖКХ
Жители Обнинска в Новый год чуть не остались без холодной воды
Людьми, которым испортили Новый год, чувствуют себя жители бывшего обнинского общежития по Маркса, 52.
Со вчерашнего вечера там по одному из стояков отключили холодную воду. И только сегодня утром представители управляющей компании «Комфорт» начали устранять там аварию. В настоящее время ведутся работы и воду обещают дать.
А все утро жильцы звонили в обнинскую ЕДДС с просьбой решить их проблему. Они боялись, что в праздники останутся без воды. Так что подключаться пришлось даже спасательной службе. Сами жители очень недовольны тем, как их обслуживают. Проблем в этом доме много, а коммунальщики уверяют, что у жильцов большие задолженности.
Просмотров: 67
Последние новости из рубрики «ЖКХ» и по тэгам #авария, #жкх, #вода:
28 декабря 2016
Фонд капремонта решил зимой ремонтировать фасады в Обнинске
Затянутыми в пленку и в окружении строительных лесов вынуждены встречать новый год жильцы дома номер
28 декабря 2016
В обнинской МУК пока 107 домов
Обнинская муниципальная управляющая компания МП «УЖКХ» подвела итоги своей работы за 2016 год. В настоящее
28 декабря 2016
За уборку 29 межквартальных проездов в Обнинске отвечает частник
Как рассказал вице-мэр по «коммуналке» Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ, межквартальные проезды в Обнинске убирает от
27 декабря 2016
Обнинские улицы убирают от снега, а дворы в нем утопают
Работники обнинского МПКХ уверяют, что активно борются со снежными заносами и с гололедом. Так, за последние
26 декабря 2016
Владислав ШАПША попросил коммунальщиков активнее бороться с сосульками
Сегодня на планерке мэр наукограда Владислав ШАПША обратил внимание своего заместителя по вопросам городского
27 декабря 2016
В аварии под Малоярославцем из-за невнимательности погиб таксист
ДТП произошло поздним вечером в понедельник. Около 23:00 в черте деревни Оболенское Малоярославецкого
26 декабря 2016
В аварии на «Киевке» пострадали три человека
ДТП с участием двух автомобилей произошло вчера днем на Киевской трассе, под Малоярославцем. По одной
26 декабря 2016
В Боровском районе сиротский дом трещит по швам
Три года назад 41 выпускник детских домов Калужской области получили квартиры в поселке «Молодежный»
23 декабря 2016
Жители Обнинска требуют усилить отопление
В последнее время жители Обнинска стали досаждать сотрудникам городских коммунальных служб жалобами на
23 декабря 2016
Общественники раскритиковали сайт ГЖИ Калужской области
Активисты Общероссийского Народного Фронта нашли множество несостыковок в работе Государственной жилищной
Архив новостей
Самое оцененное
26 декабря 2016
В Обнинске при получении взятки в 350 тысяч задержан заведующий отделением КБ №8!
В Обнинске расследуется очередное
5 декабря 2016
Жительница Обнинска благодарит за работу врачей Скорой помощи
Много нареканий в последнее время вызывает работа медиков
20 декабря 2016
Обнинские ученые собрались массово судиться с ФЭИ
Как известно, в обнинском физико-энергетическом институте идут сокращения
Самое читаемое
Криминал
20 декабря 2016
Вечеринка закончилась потерей сознания
Криминал
22 декабря 2016
В Обнинске задержаны двое подозреваемых обливших женщину кислотой
Лента новостей
30 декабря 2016
Владимир Викулин новогодние каникулы посвятит делам
Новогодние...
30 декабря 2016
Многодетные семьи могут получить елку в подарок
На...
30 декабря 2016
Полицейские рассказали директорам учебных заведений о Правилах перевозки детей
В...
30 декабря 2016
Жители Старого города разделились во мнении о необходимости супермаркета
Некоторые...
29 декабря 2016
В Обнинске, на Аксенова, опять развернули незаконную торговлю
В...
29 декабря 2016
Дольщикам «Зеленого острова» предложили надеяться и ждать
Вчера...
29 декабря 2016
Жительница соседнего с Обнинском района может «сесть» из-за мигрантов
Сотрудники...
29 декабря 2016
Актрису из Обнинска вновь показали на большом экране
На...
29 декабря 2016
Возле «Плазы» появится светофор, регулируемый пешеходами
Критика...
29 декабря 2016
Расширение границ Обнинска зависит от активности жителей соседнего района
Тема...
Доска объявлений
События
82
Компьютеры
306
Работа
1125
Недвижимость
2794
Авто-мото
452
Бытовая техника
357
Мебель
437
Одежда
345
Животные
1041
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2408
Разное
1159
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2016 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.