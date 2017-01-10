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Директор МПКХ цифрами доказал тесноту взаимодействия с ГИБДД

10 января 2017
Дороги


Директор МПКХ цифрами доказал тесноту взаимодействия с ГИБДД

На днях в обнинской мэрии подвели итоги работы коммунальных служб в период новогодних праздников.

Высказался и прокурор города Дмитрий ЧУМАК, который рекомендовал сотрудникам ГИБДД своевременно информировать коммунальные службы о местах, где в силу образования наледи происходят ДТП.

- За выходные были случаи, когда в одном и том же месте несколько раз по этой причине бились машины. При этом сотрудники ГИБДД такой информацией с коммунальщиками не делились, и эти места противогололедными средствами не обрабатывались. Но они тоже должны принимать меры по устранению причин аварии, - считает Чумак.

Начальник обнинской полиции Борис ЖУКОВ возразил, что с коммунальными службами местная Госавтоинспекция взаимодействует, но пообещал провести некие дополнительные мероприятия по выявлению таких мест.

Подобное обещание заставило нервно содрогнуться директора МПКХ Владислава УСА.

На вопрос, как выстроена его работа с ГИБДД, тот ответил:

- Она выстроена очень плотно: мы имеем 15 предписаний, а на начальника службы благоустройства наложен штраф.

- Не скажу, что хорошо, что наложен штраф, но хорошо, что взаимодействие такое ведется, - среагировал мэр Обнинска Владислав ШАПША.

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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