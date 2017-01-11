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11 января 2017
ЖКХ
В Обнинске объявлена война сосулькам!
Особенно это явление заметно в районах города со старой застройкой – пятиэтажки со скатными кровлями в плане сосулек наиболее опасны.
Однако с растущими на крышах метровыми монстрами в Обнинске начали войну доблестные сотрудники МПКХ. При помощи ломов они сбивают ледяные глыбы на козырьках домов. На сегодняшний день работы идут в 27 микрорайоне Обнинска и привлекают к себе немало внимания. Работами любуются дети, жители домов, которым теперь не страшно будет заходить в собственные подъезды, а также автовладельцы, которых, к слову, никто не предупредил о необходимости убрать припаркованные авто – объявлений о предстоящих работах не было ни на подъездах, ни на сайте МПКХ Обнинска.
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