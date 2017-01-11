В Обнинске объявлена война сосулькам!

Жители Обнинска в Новый год чуть не остались без холодной воды

Первая рабочая неделя нового года в Обнинске отметилась сильными морозами, и небольшое потепление вкупе с утечками тепла из-под кровель домов Обнинска привела к массовому образованию сосулек.Особенно это явление заметно в районах города со старой застройкой – пятиэтажки со скатными кровлями в плане сосулек наиболее опасны.Однако с растущими на крышах метровыми монстрами в Обнинске начали войну доблестные сотрудники МПКХ. При помощи ломов они сбивают ледяные глыбы на козырьках домов. На сегодняшний день работы идут в 27 микрорайоне Обнинска и привлекают к себе немало внимания. Работами любуются дети, жители домов, которым теперь не страшно будет заходить в собственные подъезды, а также автовладельцы, которых, к слову, никто не предупредил о необходимости убрать припаркованные авто – объявлений о предстоящих работах не было ни на подъездах, ни на сайте МПКХ Обнинска.