В Обнинске открыто торгуют спиртосодержащей продукцией

Громкая волна пострадавших от злополучной «Боярки» пронеслась накануне Нового года.Тогда Роспотребнадзор одним росчерком пера решил снизить количество смертей, запретив продавать спиртосодержащую непищевую продукцию, доля спирта в которой превышает 25% . Это ограничение действует в течение тридцати дней, пока законотворцы будут думать, как сделать так, чтобы люди, злоупотребляющие алкоголем, перестали пить все, что горит.Бурную деятельность в этом направлении тут же развило управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области. Ведомство в новогодние каникулы провело масштабные проверки. Из ста семи проверенных объектов, нарушения зафиксировали в шести случаях. Первыми под прицел попали торговцы незамерзайкой, здесь «засветился» и Обнинск со стеклоомывающей жидкостью «Тайфун-30 гр.», продаваемой на одной из автомоек. Доля метанола в растворе превысила двадцать процентов, при норме не более пяти сотых процента.По результатам проверки региональное управление Роспотребнадзора заметило даже в одном из магазинов Калужской области, продажу лосьона «Огуречный», на половину состоящего из спирта.Конечно, маловероятно, что косметическую продукцию будут массово потреблять те, кто злоупотребляет спиртным. Они, как правило, руководствуются низкой ценой, поэтому лосьон для них не представляет интереса. И все же закон есть закон и его надо соблюдать.А ведомство, видимо сообщив об ударной работе в новогодние каникулы, ушло на покой. Так аналогичные лосьоны спокойно продают фактически в самом центре Обнинска, и проверяющие органы почему-то это нарушение игнорируют. Может быть потому, что им никто об этом не сказал, а проверять все магазины им лень?