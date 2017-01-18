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Фасад универмага «Центральный» украсила бытовка

18 января 2017
Торговля


Фасад универмага «Центральный» украсила бытовка

Буквально на прошлой неделе журналисты портала Obninsk.Name уже затрагивали тему уличной торговли, которая «расцвела буйным цветом» рядом с универмагом «Центральный».

Своеобразный насест, разместившийся на ступеньках торгового центра, неоднократно критиковали горожане и пресса. А в самом универмаге, даже обещали пойти навстречу эстетическим чувствам обнинцев и заверяли, что палатки уберут.

И вот чудо произошло. Синее полотно сменили доски, так что теперь палатка из временной превратилась в капитальную постройку. В общем как показывает практика любой свободный квадратный метр, рядом с этим торговым комплексом хозяева используют под торговлю.

Конечно, это частная территория и собственник сам решает, как ей распоряжаться, только хотелось бы напомнить, что сегодня это если уж не центр города, то центр микрорайона точно, поэтому и выглядеть он должен не как сельпо, а как современная площадка, радующая глаз.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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