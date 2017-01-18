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18 января 2017
Торговля
Фасад универмага «Центральный» украсила бытовка
Своеобразный насест, разместившийся на ступеньках торгового центра, неоднократно критиковали горожане и пресса. А в самом универмаге, даже обещали пойти навстречу эстетическим чувствам обнинцев и заверяли, что палатки уберут.
И вот чудо произошло. Синее полотно сменили доски, так что теперь палатка из временной превратилась в капитальную постройку. В общем как показывает практика любой свободный квадратный метр, рядом с этим торговым комплексом хозяева используют под торговлю.
Конечно, это частная территория и собственник сам решает, как ей распоряжаться, только хотелось бы напомнить, что сегодня это если уж не центр города, то центр микрорайона точно, поэтому и выглядеть он должен не как сельпо, а как современная площадка, радующая глаз.
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