Фасад универмага «Центральный» украсила бытовка

После уборки ООО «УК УЖКХ» дворы выглядят так же как до нее

По всей Киевской трассе и даже в самом Обнинске у нас несанкционированно торгуют незамерзающей жидкостью.

Буквально на прошлой неделе журналисты портала Obninsk.Name уже затрагивали тему уличной торговли, которая «расцвела буйным цветом» рядом с универмагом «Центральный».Своеобразный насест, разместившийся на ступеньках торгового центра, неоднократно критиковали горожане и пресса. А в самом универмаге, даже обещали пойти навстречу эстетическим чувствам обнинцев и заверяли, что палатки уберут.И вот чудо произошло. Синее полотно сменили доски, так что теперь палатка из временной превратилась в капитальную постройку. В общем как показывает практика любой свободный квадратный метр, рядом с этим торговым комплексом хозяева используют под торговлю.Конечно, это частная территория и собственник сам решает, как ей распоряжаться, только хотелось бы напомнить, что сегодня это если уж не центр города, то центр микрорайона точно, поэтому и выглядеть он должен не как сельпо, а как современная площадка, радующая глаз.