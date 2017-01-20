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Заведующая отделом образования заплатила 5 тысяч за молчание!

20 января 2017


Заведующая отделом образования заплатила 5 тысяч за молчание!

В соседнем с Обнинском Жуковском районе прокуратура оштрафовала заведующего отделом образования.

К чиновнику, курирующему образовательную сферу, обратился один из педагогов. Однако ответа на свой вопрос ждать тому пришлось слишком долго, а, главное, дольше, чем то предусматривает закон.

Мировой суд за такое долгое молчание оштрафовал заведующего на 5 тысяч рублей. Остается лишь гадать, какой же неудобный вопрос задал ему учитель, что на него оказалось проще промолчать, чем ответить.

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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