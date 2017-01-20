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20 января 2017
ЖКХ
В селе Ворсино сразу восемь домов признаны аварийными
Как рассказал глава администрации Георгий ГУРЬЯНОВ, мэрия заказала необходимое обследование жилфонда и получила заключение об аварийности. Документы были переданы в калужское Министерство ЖКХ для постановки домов на учет.
Теперь муниципалитету необходимо войти в программу переселения людей из ветхого жилья, чтобы получить средства на строительство новых домов. На эти цели в среднем понадобиться от 100 до 200 миллионов рублей.
Всего в восьми домах находится 87 квартир, в которых проживает 157 человек.
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