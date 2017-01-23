Обнинские стражи порядка проверили иностранцев

В 2016 году филиал МРСК Центра и Приволжья - «Калугаэнерго» ввел в эксплуатацию 57 МВА трансформаторной мощности и 530 км линий электропередачи

Накануне выходных обнинские полицейские совместно с коллегами из областного УМВД проверили соблюдение миграционного законодательства в черте первого наукограда.Под прицел стражей порядка попала территория строительной ярмарке, расположенной на 101-м километре Киевского шоссе, а так же жилой сектор.В результате рейда в дежурную часть было доставлено 57 уроженцев республик Узбекистан и Таджикистан. Все задержанные были дактилоскопированы и проверены на причастность к ранее совершенным преступлениям. За нарушение миграционного законодательства было привлечено к административной ответственности 13 человек. В отношении двух приезжих судом было вынесено решение о депортации.