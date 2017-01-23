|
23 января 2017
Миграция
Обнинские стражи порядка проверили иностранцев
Под прицел стражей порядка попала территория строительной ярмарке, расположенной на 101-м километре Киевского шоссе, а так же жилой сектор.
В результате рейда в дежурную часть было доставлено 57 уроженцев республик Узбекистан и Таджикистан. Все задержанные были дактилоскопированы и проверены на причастность к ранее совершенным преступлениям. За нарушение миграционного законодательства было привлечено к административной ответственности 13 человек. В отношении двух приезжих судом было вынесено решение о депортации.
Просмотров: 258
Последние новости из рубрики «Миграция» и по тэгам #миграция, #рейд, #выдворение:
19 января 2017
Обнинскую миграционную службу вновь возглавила женщина
После реорганизации УФМС как отдельной структуры и переход ее в подразделение МВД, в обнинском отделе
19 января 2017
Жительница Обнинска отказалась впускать к себе в квартиру газовиков, спасателей и полицию
В настоящее время в Обнинске завершается рейд по проверке газового оборудования в ряде квартир, которые
18 января 2017
Нелегальных мигрантов в Обнинске стало меньше
Обнинские судебные приставы ведут активную работу по выдворению за пределы страны нелегальных мигрантов.
17 января 2017
Глава администрации Боровского района Илья Веселов предложил полицейским деньги на контрольную закупку
В соседнем с Обнинском Боровском районе сотрудники ОМВД в минувшие выходные выявили факт продажи "незамерзайки"
16 января 2017
У обнинских алкоголиков проверят газовое оборудование
В ближайший четверг, 19 января, в Обнинске пройдет проверка газового оборудования в ряде квартир, которые
29 декабря 2016
Жительница соседнего с Обнинском района может «сесть» из-за мигрантов
Сотрудники полиции Боровского района возбудили уголовное дело на 24-летнюю жительницу Балабанова по признакам
29 декабря 2016
В Обнинске, на Аксенова, опять развернули незаконную торговлю
В Обнинске прошел очередной рейд по пресечению самовольно размещенных на городских землях временных торговых
6 декабря 2016
В Обнинске уменьшилось количество рождений иногородних детей
Об этом рассказала директора местного ЗАГСа Лидия СИНЕЦКИНА. Например, за прошлый месяц было зарегистрировано
30 ноября 2016
В Обнинске судебные приставы убеждают должников оплачивать «коммуналку»
Вчера вечером обнинские судебные приставы совместно с представителями управляющей компании ООО «УК» провели
18 ноября 2016
В калужскую область приедут три тысячи мигрантов
В калужском УМВД прошла пресс-конференция посвященная вопросам нелегальной миграции. Как рассказал журналистам
Архив новостей
Самое оцененное
7 января 2017
Гостившие в Обнинске жители Сыктывкара в ужасе от увиденного здесь
Гости Обнинска, приезжавшие в наш город с детьми на
27 декабря 2016
Экс-директор Центра «Милосердия» приговорен к трем годам условно
Сегодня в обнинском городском суде был объявлен приговор
27 декабря 2016
Надежда Рожкова пожаловалась на тяжелую жизнь
В ходе судебного процесса по уголовному делу в отношении депутата обнинского
Самое читаемое
Транспорт
20 января 2017
Водители маршруток боятся обнинских пассажиров!
Общество
19 января 2017
Пропавшего жителя Обнинска могли убить
Лента новостей
24 января 2017
Дмитрий Стрельцов обиделся на депутатов
На...
24 января 2017
Депутаты ради работы не готовы прервать отдых
На...
24 января 2017
Депутаты не исключают возможность модернизации программы за поднаем жилья
Программа...
24 января 2017
В Боровске строить коммунальные сети будут вскладчину
В...
24 января 2017
В 2016 году филиал МРСК Центра и Приволжья - «Калугаэнерго» ввел в эксплуатацию 57 МВА трансформаторной мощности и 530 км линий электропередачи
Филиал...
24 января 2017
Житель Боровска попался в Обнинске с героином
На...
24 января 2017
В Обнинске состоится юбилейный мотокросс
28...
24 января 2017
Почти 200 килограммов свежих фруктов уничтожили в Обнинске!
Калужский...
23 января 2017
Обнинские хоккеисты громят соперников!
Минувшие...
23 января 2017
«Комфорт» и «ЖКУ» не справляются с уборкой дворов
Вице-мэр...
Доска объявлений
События
84
Компьютеры
306
Работа
1125
Недвижимость
2811
Авто-мото
452
Бытовая техника
357
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1044
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2414
Разное
1161
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.