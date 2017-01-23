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23 января 2017
Дороги
Обнинские полицейские недовольны работой МПКХ
По информации государственного инспектора дорожного надзора и организации движения ОГИБДД по городу Обнинску Константина БОЧИНИНА, за последний месяц полиция совместно с прокуратурой города провела 4 обследования улично-дорожной сети. Результаты этих проверок неутешительные.
Только за январь текущего года дорожной инспекцией Обнинска в адрес должностных лиц МПКХ было выдано более 40 предписаний по нарушению содержания автомобильных дорог. Также за этот период и по аналогичному поводу было составлено 7 административных протоколов, один из которых – на собственника дороги. Кроме того, сотрудники ГИБДД применили к нарушителям и такую меру административного воздействия, как представление об устранении причин и условий совершения административных правонарушений.
Однако в некоторых местах города дороги по-прежнему завалены снегом.
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