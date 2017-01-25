Обнинские пешеходы расстраивают инспекторов ГИБДД

В Обнинске растет число пешеходов, нарушающих правила дорожного движения.Как проинформировали в ОГИБДД наукограда, если в позапрошлом году с их участием произошло 66 аварий, то в прошлом году их стало 71. Растет и число ДТП, случившихся по вине пешеходом. В 2015 году их было 9, а в 2016 – уже 12.При этом, как утверждают сотрудники обнинского ГИБДД, аварии даже в зоне «зебры» не всегда случаются по вине водителей. По каждому такому факту проводится тщательное административное расследование. И только по его результатам принимается окончательное решение о том, кто все-таки виноват в случившемся.По словам заместителя начальника ОГИБДД ОМВД России по городу Обнинску Александра СИЛЬЧЕНКО, однозначно нельзя сделать вывод, что если водитель сбил человека на пешеходном переходе, то он и виноват.– В каждом конкретном случае нужно разбираться, – отметил он. – Так же, как и нельзя говорить о правоте автомобилиста, сбившего человека не на «зебре».И особенно инспекторов дорожной полиции расстраивает тот факт, что жители Обнинска, переходя проезжую часть, совершенно не смотрят по сторонам. Отсюда и такая плачевная статистика.