Обнинск
Новости
Прокуратура Обнинска сообщает

25 января 2017
Официально


Прокуратура Обнинска сообщает

Прокуратурой города объявляется конкурс по отбору кандидатов на поступление в ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации»

Желающим необходимо предоставить в прокуратуру города (кабинет № 9, либо канцелярия) в срок до 25.03.2017 следующие документы:

- копию документа, удостоверяющего личность, гражданство;

- копию документа, подтверждающего изменение фамилии, имени, отчества (если изменялись);

- оригинал или копию документа об образовании;

- оригинал или копию свидетельства о сдаче единого государственного экзамена по обществознанию, русскому языку и истории (при наличии);

- автобиографию (с указанием сведений о родителях, родных братьев, сестер);

- характеристику с последнего места работы, учебы или военной службы;

-медицинскую справку по форме 086/у;

- справку из наркологического диспансера;

- справку из психоневрологического диспансера;

- 6 фотографий на матовой бумаге без уголка размером 3х4 см;

- документы, подтверждающие особые права при приеме на обучение.

Также можно приложить документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты которых учитываются в порядке, установленном Правилами приема на обучение в Академию, и иные документы, представление которых отвечает интересам кандидата.

Гражданам, желающим обучаться в указанных учебных заведениях, необходимо до 10.02.2016 проинформировать об этом прокуратуру города, представив имеющиеся документы.
 
 
Просмотров: 257
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Официально»:


19 декабря 2016

ОМВД России по городу Обнинску сообщает
Список административных участков закрепленных за участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по городу...
1 декабря 2016

Прокуратура Обнинска разъясняет
Разъяснение законодательства. Федеральным законом от 22.11.2016 № 392-ФЗ «О внесении изменений...
8 июля 2016

Прокуратура Обнинска разъясняет
Разъяснение законодательства.
Отдельные категории граждан освобождены от уплаты государственной...
3 июля 2016

Прокуратура города Обнинска разъясняет
Разъяснение законодательства. 1. Об уточнении порядка осуществления специальной оценки условий труда
...
28 февраля 2016

Прокуратура Обнинска разъяснила, что делать при бездействии адвокатов
Порядок обжалования действий (бездействия) адвокатов Адвокатской деятельностью является квалифицированная...
19 ноября 2015

Уполномоченный по правам человека проведет в Обнинске прием граждан
На следующей неделе, 25 ноября, Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий ЗЕЛЬНИКОВ...
13 ноября 2015

Федеральная налоговая служба разъяснила обязанности людей при продаже автомобиля
Жители часто обращаются в налоговые органы с вопросом что делать, если транспортное средство давно продано,...
6 июля 2015

Прокуратура Обнинска разъясняет
Внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального...
29 мая 2014

Вниманию жителей Обнинска!
30 мая 2014 в период времени с 16 до 17 часов в здании общественной приемной МП «Дом ученых» заместителем...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.