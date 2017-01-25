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25 января 2017
Официально
Прокуратура Обнинска сообщает
Желающим необходимо предоставить в прокуратуру города (кабинет № 9, либо канцелярия) в срок до 25.03.2017 следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность, гражданство;
- копию документа, подтверждающего изменение фамилии, имени, отчества (если изменялись);
- оригинал или копию документа об образовании;
- оригинал или копию свидетельства о сдаче единого государственного экзамена по обществознанию, русскому языку и истории (при наличии);
- автобиографию (с указанием сведений о родителях, родных братьев, сестер);
- характеристику с последнего места работы, учебы или военной службы;
-медицинскую справку по форме 086/у;
- справку из наркологического диспансера;
- справку из психоневрологического диспансера;
- 6 фотографий на матовой бумаге без уголка размером 3х4 см;
- документы, подтверждающие особые права при приеме на обучение.
Также можно приложить документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты которых учитываются в порядке, установленном Правилами приема на обучение в Академию, и иные документы, представление которых отвечает интересам кандидата.
Гражданам, желающим обучаться в указанных учебных заведениях, необходимо до 10.02.2016 проинформировать об этом прокуратуру города, представив имеющиеся документы.
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