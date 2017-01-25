Прокуратура Обнинска сообщает

В 2016 году филиал МРСК Центра и Приволжья - «Калугаэнерго» ввел в эксплуатацию 57 МВА трансформаторной мощности и 530 км линий электропередачи

Прокуратурой города объявляется конкурс по отбору кандидатов на поступление в ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации»Желающим необходимо предоставить в прокуратуру города (кабинет № 9, либо канцелярия) в срок до 25.03.2017 следующие документы:- копию документа, удостоверяющего личность, гражданство;- копию документа, подтверждающего изменение фамилии, имени, отчества (если изменялись);- оригинал или копию документа об образовании;- оригинал или копию свидетельства о сдаче единого государственного экзамена по обществознанию, русскому языку и истории (при наличии);- автобиографию (с указанием сведений о родителях, родных братьев, сестер);- характеристику с последнего места работы, учебы или военной службы;-медицинскую справку по форме 086/у;- справку из наркологического диспансера;- справку из психоневрологического диспансера;- 6 фотографий на матовой бумаге без уголка размером 3х4 см;- документы, подтверждающие особые права при приеме на обучение.Также можно приложить документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты которых учитываются в порядке, установленном Правилами приема на обучение в Академию, и иные документы, представление которых отвечает интересам кандидата.Гражданам, желающим обучаться в указанных учебных заведениях, необходимо до 10.02.2016 проинформировать об этом прокуратуру города, представив имеющиеся документы.