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26 января 2017
Образование
К ведению электронных дневников в школах есть много претензий
С одной стороны система должна была объединить все данные о ребенке, с другой стороны встал вопрос об их защите. Поэтому Президент России отправил закон о введение этого портала на доработку.
-С тех пор как стали заполнять ГИС «Контингент», электронный журнал работает во всех образовательных учреждениях города, - рассказала порталу Obninsk.Name начальник управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА.- Однако не во всех классах картина выглядит идеально. Родители одного из классов даже написали письмо через сайт директору школы, такой случай в Обнинске был, где сообщили, что некоторые учителя несвоевременно выставляют оценки. Родители потребовали проводить эту работу.
Сегодня эта «болезнь» характерна для многих школ города. Часто об электронном носителе забывают педагоги, проводя индивидуальные уроки. Без сбоев работают только ФТШ и Гимназия, но там, по словам Волнистовой, общаются с родителями он-лайн уже много лет подряд.
-Сегодня даже я не могу отследить, кому из родителей раздали пароли для доступа, а кому нет. Эту работу должны были проконтролировать завучи. Посмотреть посещение электронного журнала родителями могут директора школ, я же вижу только общую базу всех образовательных учреждений и могу найти кого-то по поиску, оценки детей мне уже не доступны, - рассказывает Татьяна Валерьевна.
Активно в работу включились учреждения дополнительного образования. Так «Лингвоцентр» сегодня выставляет оценки он-лайн всем обучающимся, а в центре «Эврика» сведения подали о девяноста процентах детей.
- Были сложности, многие родители категорически отказывались давать свои данные, поэтому ребенка приходилось искать в базах школ и детских садов, - пояснила Волнистова.
В городском управлении общего образования надеются, что к следующему учебному году большинство вопросов будут уже решены и система начнет работать, как часы. Держит руку на пульсе и Министр образования региона Александр АНИКЕЕВ.
-Несмотря на то, что мы еще изучаем платформу, мы уже увидели ее плюсы, в работе. Например, когда надо найти ребенка по запросу полиции, мы открываем базу и видим информацию о нем. Поэтому, учитывая, что сама платформа готова, я думаю, что в следующем учебном году электронные дневники будут работать без сбоев, - заверила Татьяна Волнистова.
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