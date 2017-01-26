Министр и горожане по-разному оценивают сельхозярмарки в Обнинске

На днях в областном правительстве обсуждался вопрос низкого качества товаров, которые предлагают людям уличные торговцы на сельскохозяйственных ярмарках.Не редко под маской фермера действуют перекупщики, которые, не интересуясь качеством продукции, закупают ее на оптовых складах и выдают за свою.В этой связи министр конкурентной политики региона Николай ВЛАДИМИРОВ посоветовал лицам, отвечающим в муниципалитете за организацию подобных ярмарок теснее взаимодействовать с контролирующими органами, идя по пути Калуги и Обнинска.-Если у вас возникают какие-то проблемы, вы всегда можете обратиться к своим коллегам из Калуги и Обнинска и взять за основу их опыт, - подчеркнул министр.- В каждом районе должна быть системная ярмарочная торговля и системный контроль качества пищевой продукции.Между тем сами жители первого наукограда неоднократно жаловались на организацию сельскохозяйственных ярмарок. Людей не устраивало, как качество товаров, так и их цена. Представители СМИ доказывали, что продукция якобы калужских товаропроизводителей на деле никакого отношения к региону не имеет. В администрации лишь разводили руками, объясняя, что у города нет полномочий контроля в этой сфере. Видимо в профильном министерстве не хотят обращать внимание на эти факты.Первая сельхозярмарка в этом году в первом наукограде состоялась в минувшую субботу, в следующий раз торговцы приедут в Обнинск четвертого февраля.