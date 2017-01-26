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26 января 2017
Торговля
Министр и горожане по-разному оценивают сельхозярмарки в Обнинске
Не редко под маской фермера действуют перекупщики, которые, не интересуясь качеством продукции, закупают ее на оптовых складах и выдают за свою.
В этой связи министр конкурентной политики региона Николай ВЛАДИМИРОВ посоветовал лицам, отвечающим в муниципалитете за организацию подобных ярмарок теснее взаимодействовать с контролирующими органами, идя по пути Калуги и Обнинска.
-Если у вас возникают какие-то проблемы, вы всегда можете обратиться к своим коллегам из Калуги и Обнинска и взять за основу их опыт, - подчеркнул министр.- В каждом районе должна быть системная ярмарочная торговля и системный контроль качества пищевой продукции.
Между тем сами жители первого наукограда неоднократно жаловались на организацию сельскохозяйственных ярмарок. Людей не устраивало, как качество товаров, так и их цена. Представители СМИ доказывали, что продукция якобы калужских товаропроизводителей на деле никакого отношения к региону не имеет. В администрации лишь разводили руками, объясняя, что у города нет полномочий контроля в этой сфере. Видимо в профильном министерстве не хотят обращать внимание на эти факты.
Первая сельхозярмарка в этом году в первом наукограде состоялась в минувшую субботу, в следующий раз торговцы приедут в Обнинск четвертого февраля.
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