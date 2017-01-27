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27 января 2017
Власть
Депутат Фрай предложил отказаться от кондиционеров!
Чтобы сохранить исторический облик Старого города, в случае если изменения получат депутатскую поддержку, жителям домов 50-60-х годов постройки придется не только смириться с единой цветовой гаммой, в которую будут выкрашены здания, но и отказаться от комфортной жизни. В частности, на фасадах конкретных домов запретят размещать кондиционеры.
Такая перспектива породила споры среди «парламентариев». Пока одни сводили все к тому, что охлаждающую технику можно и «покрутить», а именно найти иные возможности для монтажа (правда, конкретики так и не прозвучало), другие настаивали на несправедливости и ущемлении человеческих прав. Так, на защиту жителей старой части города встал Юрий ФРАЙ.
- Кондиционеры – эта то же самое современное оборудование, что и камеры наблюдения или телевизионные антенны. Все это часть комфортной жизни. Почему люди должны от этого отказываться ради исторического наследия? Может, в таком случае мэрию тоже оставить без кондиционеров? – возмущался Фрай.
На комментарии Юрия Владимировича посыпалось множество предложений. Например, посетивший слушания вице-мэр по градостроительству Андрей КОЗЛОВ прикинул, что кондиционеры можно размещать с той стороны здания, которая не смотрит на центральную улицу.
- Ну, насколько мне известно, не во всех в квартирах окна выходят на две стороны. То есть, если у моего соседа, окна смотрят во двор, а у меня нет, то он имеет право на кондиционер, а я нет? – справедливо отметил Фрай.
В результате, после долгих прений, члены комитета с внесением предложений согласились.
- Юрия Владимировича все равно сейчас не переубедить, - кинул кто-то из парламентариев.
В результате, от голосования воздержался именно Фрай. Тем не менее, рассмотреть этот вопрос депутатам предстоит еще на общем заседании Городского Собрания.
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