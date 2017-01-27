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Жители поселка Обнинское смеются над чиновниками

27 января 2017
ЖКХ


Жители поселка Обнинское смеются над чиновниками

Недавно обнинские депутаты, входящие в состав комитета по ЖКУ, отметили, как замечательно в поселке Обнинское производится уборка улиц от снега и наледи.

– Поселок у нас в этом году убирается как никогда, – прозвучало в зале заседания.

А вице-мэр по ЖКУ Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ даже пояснил, что можно было бы это делать еще лучше, но тогда центральные улицы Обнинска останутся неубранными, да и технику в поселок перегонять не так просто.

Однако сами жители данного микрорайона, услышав об этом, просто расхохотались. Они рассказали, что всю зиму выставляют фотографии заснеженных улиц в социальные сети, где обычно зависают чиновники наукограда. И те, видя все это безобразие, срочно принимают меры. По словам жителей поселка, технику на другой день пригоняют как раз на те улицы, фотографии которых и были продемонстрированы.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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