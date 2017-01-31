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31 января 2017
Происшествия
Житель Обнинска задумался и попал в аварию
Как рассказала инспектор по пропаганде ОГИБДД наукограда Наталья КУЛЬКОВА, на проспекте Маркса «Газель» въехала в БМВ. Столкновение произошло в тот самый момент, когда иномарка совершала разворот.
Как уже выяснилось, виноват водитель «Газели». В полиции рассказали, что мужчина погрузился в свои проблемы и задумался за рулем. В итоге пострадал водитель легкового автомобиля. У мужчины травмирована спина. Да и обе машины повреждены. Хотя БМВ раскурочена намного сильнее.
Водитель «Газели» дал слово быть более внимательным на дороге.
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