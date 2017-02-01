|
1 февраля 2017
Власть
Обнинские депутаты выбирали, кого отправить на фотовыставку
Каждый год 22 фотографии депутатов представительных органов Калужской области размещают на одноименной выставке.
Ранее, такая слава уже настигала Владимира СВЕТЛАКОВА, Аллу ПРОСВИРКИНУ, Льва БЕРЕЗНЕРА, Александра СУХАРЕВА, а в прошлом году «висеть» на фотовыставку отправилась Марина ХОМЕНКО.
В этот раз зампред Горсобрания Владимир НАВОЛОКИН предложил коллегам направить в калужское Заксобрание фото Юрия ФРАЯ.
- Он избирается второй созыв подряд в Горсобрание, является заместителем председателя комитета по экономике и руководит комиссией по физкультуре, спорту и молодежной политике. Так что, по итогам работы за 2016 год его кандидатура более чем подходит, - предложил Наволокин, и его единогласно поддержали коллеги.
Просмотров: 184
Последние новости из рубрики «Власть» и по тэгам #фотовыставка, #депкорпус, #обнинскийпарламент:
1 февраля 2017
Министры Калужской области встретятся с жителями Обнинска
17 февраля с отчетом о проделанной работе перед общественностью наукограда выступит глава местной администрации
31 января 2017
Обнинские депутаты занялись самокритикой
Сегодня состоялось очередное заседание обнинского Горсобрания, на котором народные избранники заслушали
30 января 2017
Депутатская деятельность Надежды РОЖКОВОЙ может закончиться уже завтра
Первое официальное заседание обнинского городского Собрания нового года пройдет во вторник 31 декабря.
30 января 2017
Мэр Обнинска рекомендовал чиновникам быстрее отвечать на вопросы к нему депутатов
Совсем скоро, 17 февраля, в 17:00 в Доме ученых состоится отчет мэра Обнинска Владислава ШАПШИ перед
31 января 2017
Владимир Викулин поблагодарил Надежду Рожкову
На сегодняшнем заседании обнинского Городского Собрания депутаты единогласно проголосовали за досрочное
30 января 2017
Ради борьбы с коррупцией глава Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ готов «слить» пьяного друга
В соседнем с Обнинском Боровском районе готовятся к предстоящему общерегиональному тестированию чиновников
26 января 2017
Обнинским депутатам Заксобрания серьезные вопросы не по зубам?
Мы ругаем народных избранников за политическую аморфность и отсутствие законотворческой инициативы. И
26 января 2017
В обнинской детской школе искусств № 1 нашли нарушения!
Сегодня на заседании бюджетного комитета председатель контрольно-счетной палаты Геннадий АРТЕМЬЕВ рассказал
27 января 2017
Депутат Фрай предложил отказаться от кондиционеров!
Вчера в рамках очередного комитета обнинские народные избранники обсудили корректировки, которые предлагают
27 января 2017
Депутаты чуть не вычеркнули работу с населением из своего плана
Депутаты бюджетного комитета утвердили план работы на год. В основном, как следует из названия профильного
Архив новостей
Самое оцененное
7 января 2017
Гостившие в Обнинске жители Сыктывкара в ужасе от увиденного здесь
Гости Обнинска, приезжавшие в наш город с детьми на
18 января 2017
В Обнинске хотят построить еще один храм!
На днях в обнинском городском музее состоялась очередная встреча местных краеведов.
24 января 2017
После статьи в газете в сиротский дом в «Молодежном» нагрянула комиссия
Об этом журналистам портала Obninsk.Name рассказала
Самое читаемое
Транспорт
20 января 2017
Водители маршруток боятся обнинских пассажиров!
Криминал
27 января 2017
ОМВД России по г. Обнинску устанавливает личности граждан на данных фотографиях.
Лента новостей
1 февраля 2017
В Балабанове бездомных собак решили отправить в приют
В...
1 февраля 2017
Обнинские инвалиды недовольны работой социального такси
В...
31 января 2017
Балабановские автовладельцы мешают уборке дорог от снега
В...
31 января 2017
Жители Обнинска стали дисциплинированнее
Жители...
31 января 2017
В Обнинске появится центр по тяжелой атлетике
Мечта...
31 января 2017
Тусовка в Обнинске для жителя Малоярославца закончилась в отделении полиции
Уголовное...
30 января 2017
Пенсионер сгорел в собственном доме!
Как...
30 января 2017
В обнинской школе №16 целый класс собираются закрыть на карантин!
Если...
30 января 2017
В Обнинске хитрые воры обманули продавцов, но попали в объектив
В...
30 января 2017
За разбой в Обнинске иностранцам грозит серьезный срок
Обнинские...
Доска объявлений
События
85
Компьютеры
306
Работа
1125
Недвижимость
2812
Авто-мото
452
Бытовая техника
357
Мебель
438
Одежда
346
Животные
1044
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2414
Разное
1162
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.