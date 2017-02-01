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Обнинские депутаты выбирали, кого отправить на фотовыставку

1 февраля 2017
Власть


Обнинские депутаты выбирали, кого отправить на фотовыставку

Каждый год 22 фотографии депутатов представительных органов Калужской области размещают на одноименной выставке.

Ранее, такая слава уже настигала Владимира СВЕТЛАКОВА, Аллу ПРОСВИРКИНУ, Льва БЕРЕЗНЕРА, Александра СУХАРЕВА, а в прошлом году «висеть» на фотовыставку отправилась Марина ХОМЕНКО.

В этот раз зампред Горсобрания Владимир НАВОЛОКИН предложил коллегам направить в калужское Заксобрание фото Юрия ФРАЯ.

- Он избирается второй созыв подряд в Горсобрание, является заместителем председателя комитета по экономике и руководит комиссией по физкультуре, спорту и молодежной политике. Так что, по итогам работы за 2016 год его кандидатура более чем подходит, - предложил Наволокин, и его единогласно поддержали коллеги.

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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