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В Обнинске соседи подрались из-за снега

2 февраля 2017
Дороги


В Обнинске соседи подрались из-за снега

Конфликт произошел в одном из садовых обществ.

Мужчина убирал на своем участке снег, когда заметил, что его сосед занимается тем же, только складирует все на проезжую часть. Мужчина сделал замечание своему соседу, после чего они начали препираться, доказывая свою правоту. Видимо в какой-то момент соседу надоело скандалить, и он решил завершить спор, нанеся удар совковой лопатой оппоненту по голове.

Однако пострадавший решил не терпеть безмолвно подобное хамство и, зафиксировав побои у медиков, написал заявление в полицию. Стражам порядка не составила труда найти злоумышленника. Им оказался местный житель 1965 года рождения. Теперь за такой выплеск гнева мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Наверное, он уже неоднократно пожалел, что решил складывать снег на проезжую часть.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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