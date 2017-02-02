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2 февраля 2017
ЖКХ
В обнинской многоэтажке кипяток лил как водопад
Буквально пару часов назад в аварийно-диспетчерскую службу поступил звонок от взволнованных жителей, которые рассказали, что с первого этажа одной из квартир указанного многоэтажного дома льется в подвал кипяток, а хозяев дома нет.
Приехавшие работники АДС вынуждены были перекрыть отопление и горячую воду по всему стояку. Как сказал начальник этой службы Виктор БУТОРОВ, кипяток лился как Ниагарский водопад, поэтому иного выхода не было. А определить, откуда вода – из водопровода или из отопительной системы – до сих пор не предоставляется возможным, так как нет доступа в квартиру. И повезло еще, что авария случилась на первом этаже. Иначе был бы нанесен значительный ущерб ниже проживающим соседям.
В настоящее время и жильцы, и коммунальщики активно разыскивают хозяев злополучной квартиры. До вечера проблему необходимо будет решить в обязательном порядке.
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