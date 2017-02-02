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2 февраля 2017
Общество
Близнецов в Обнинске стало больше
С нового года в Обнинске увеличилось число семей, в которых родились вторые и третьи дети.
В городском отделе ЗАГС этот факт считают обнадеживающим. Вероятно, демографическая ситуация в нашем городе в ближайшие годы еще улучшится. Хотя общее число новорожденных в январе по сравнению с январем прошлого года почти не изменилось.
Как уточнила заместитель начальника ЗАГСа Лидия СИНЕЦКИНА, в первом месяце текущего года в городе было зарегистрировано 130 новорожденных. А в прошлом году их было 128. При этом девочек 62. Соответственно мальчиков – 68.
И уже за такой короткий период были зарегистрированы две пары близнецов.
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