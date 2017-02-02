Обнинск
Новости
Близнецов в Обнинске стало больше

2 февраля 2017
Общество


Близнецов в Обнинске стало больше

С нового года в Обнинске увеличилось число семей, в которых родились вторые и третьи дети.

В городском отделе ЗАГС этот факт считают обнадеживающим. Вероятно, демографическая ситуация в нашем городе в ближайшие годы еще улучшится. Хотя общее число новорожденных в январе по сравнению с январем прошлого года почти не изменилось.

Как уточнила заместитель начальника ЗАГСа Лидия СИНЕЦКИНА, в первом месяце текущего года в городе было зарегистрировано 130 новорожденных. А в прошлом году их было 128. При этом девочек 62. Соответственно мальчиков – 68.

И уже за такой короткий период были зарегистрированы две пары близнецов.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

Все статьи
автора
Просмотров: 256
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Общество» и по тэгам #загс, #новорожденные, #демография:


2 февраля 2017

В Обнинском МФЦ работают по принципу советского ЖЭКа
Несмотря на то, что руководство Многофункционального центра в первом наукограде постоянно заверяет, что...
1 февраля 2017

Жителей деревень Белкино и Кабицыно спросят в марте, хотят ли те жить в Обнинске
Вопрос с расширением границ Обнинска за счет территории нескольких деревень Боровского района, наконец,...
1 февраля 2017

В Балабанове бездомных собак решили отправить в приют
В Балабанове глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ посоветовал горожанам забрать домой бродячих собак.
26 января 2017

Городской архив и ЗАГС вновь разъединились
Обнинский отдел записи актов гражданского состояния и городской архив стали отдельными структурными подразделениями...
26 января 2017

Жители Обнинска начали экономить на бане
С января текущего года обнинское муниципальное предприятие «Оздоровительные бани» повысило тарифы на...
27 января 2017

В ЗАГСе появился новый зал для бракосочетаний
Как рассказала начальник отдела записи актов гражданского состояния Лидия СИНЕЦКИНА, в здании ЗАГСа на...
27 января 2017

Реклама наркотиков «висит» на одном и том же месте уже несколько месяцев
Реклама наркотиков в Обнинске особенно массово стала появляться еще в прошлом году. Наркоторговцы рисуют...
25 января 2017

Обнинские пешеходы расстраивают инспекторов ГИБДД
В Обнинске растет число пешеходов, нарушающих правила дорожного движения. Как проинформировали в ОГИБДД...
24 января 2017

Обнинец может отправиться за решетку за повторное пьяное вождение
Сотрудниками обнинской полиции возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1985 года рождения.
25 января 2017

Дольщики СУ-155 снова готовят плакаты на митинг!
4 февраля в 10:00 дольщики «СУ-155» снова выйдут на митинг на стройплощадку. Как рассказала нашему порталу...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.