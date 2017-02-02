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2 февраля 2017
Экология
Балабановские депутаты требуют закрыть в городе нелегальное мусоросортирующее предприятие
Удивительно, но о том, что такой вид деятельности вообще осуществляется в муниципалитете, народные избранники узнали только неделю назад. Тогда на официальном заседании ГД им предложили перевести земельный участок из категории П6 (коммунальные и складские объекты) в П4 (производственные объекты 4 класса опасности).
Такое открытие вызвало волну возмущения. Опасаясь, что сортирующее предприятие впоследствии трансформируется в мусороперерабатывающее, доминирующее большинство парламентариев решили, что в городе, и без того окруженном крупными промышленными предприятиями, такого вида деятельности не должно быть. В результате вопрос был снят с повестки дня. Но для того чтобы не делать необоснованных выводов, спикер Думы Сергей СУДАКОВ предложил комиссии по городскому хозяйству посетить предприятие и увидеть все своими глазами.
К сегодняшнему визиту на ООО «Спецтранс» готовились. Как сообщил представитель предприятия, на время посещения объекта была дана команда приостановить въезд мусоровозов, чтобы не мешать осмотру территории. Однако эта мера не смогла повлиять на мнение депутатов. Увиденные мусорные развалы и небольшая линия по сортировке только укрепили мнение большинства о том, что подобного предприятия в Балабанове быть не должно.
На состоявшемся сразу после выезда заседании профильной комиссии депутаты решили не менять вид использования земельного участка, обратиться в прокуратуру и собрать совещание с участием администрации Боровского района. На нем собираются обсудить вопрос выделения районом земельного участка под мусоросортирующее предприятие за границами населенных пунктов.
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