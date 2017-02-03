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Начальник отдела жилищной политики не может ответить на самые простые вопросы?

3 февраля 2017
Власть


Начальник отдела жилищной политики не может ответить на самые простые вопросы?

Должность начальника отдела по реализации жилищной политики долго оставалась вакантной.

Что неудивительно, ведь после ухода из жизни Веры ЧЕРНЫШОВОЙ, найти ей достойную замену было весьма непросто.

Вера Николаевна была профессионалом высочайшей степени, отлично ориентировалась в вопросах ЖКХ и могла ответить на самые сложные вопросы, касающиеся сферы ее деятельности. Поэтому новость о том, что недавно на ее место в администрацию пришла выпускница РГСУ Юлия БАРГАЕВА, в городе восприняли с настороженностью - сможет ли она потянуть столь ответственной фронт работы и быть такой же компетентной, как и ее предшественница?

Однако пока, судя по всему, получается у нее это с большим трудом. Во всяком случае, дать комментарий на элементарный вопрос от нашего читателя о том, можно ли принудительно выписать из квартиры должника, она отказалась. Или просто не смогла.

- У меня нет нормативного акта, и я не могу вам ничего ответить, - огорошила нашего корреспондента Баргаева.

Заявление девушки выглядит еще более странным, если учесть что она дипломированный юрист и должна прекрасно разбираться в законах и нормативных документах. Спрашивается, каким образом такие молодые «специалисты» попадают на столь ответственные должности в городскую администрацию, и как они будут взаимодействовать с населением, если даже столь простые вопросы ставят их в тупик?

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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