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В Обнинске задержан героинщик

6 февраля 2017
Криминал


В Обнинске задержан героинщик

Стражи порядка задержали 44-летнего обнинца на месте преступления.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий у полицейских первого наукограда появилась информации о том, что местный житель занимается незаконным оборотом и хранением наркотических средств.

Силовики решили проверить это и обнаружили, что мужчина, переведя незнакомцу 2500 рублей, забрал «закладку», спрятанную под деревом на улице Победы.

Когда обнинец был пойман на месте преступления, в руках у него оказался сверток с героином. Наркотик ему понадобился для личного пользования, торговать «зельем» он не собирался.

В отношении местного жителя в ОМВД по городу Обнинску возбудили уголовное дело, мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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