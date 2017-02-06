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В Обнинске школьников с каждым годом становится больше!

6 февраля 2017
Дети


В Обнинске школьников с каждым годом становится больше!

Сегодня начальник Управления образования Татьяна ВОЛНИСТОВА прокомментировала ажиотаж и, как следствие, очереди, которые возникли в школах в первый день приема заявлений от родителей будущих первоклассников.

По ее мнению, очереди созданы родителями, которые хотят отдать чадо к конкретному учителю.

- Ни один ребенок без школы не останется, - пообещала Волнистова.

В этом году Управление образования планирует отправить в первый класс 1380 юных обнинцев, что на 80 детей больше, чем в прошлом году. Ежегодный прирост школьников, по словам Татьяны Валерьевны, составляет 2-3 класса. На сегодняшний день от родителей будущих первоклассников принято 698 заявлений.

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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