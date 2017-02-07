Обнинск
Новости
Атомное наследие позволит Обнинску стать центром притяжения для туристов

7 февраля 2017
Общество


Атомное наследие позволит Обнинску стать центром притяжения для туристов

Одним из последних вопросов, который рассмотрели члены ГНТС, стал проект Музея мировой атомной энергетики.

Обнинским ученым свое видение вопроса представил исполнительный вице-президент Ядерного общества России Сергей КУШНАРЕВ.

- Важным концептуальным моментом является то, что Музей мировой атомной энергетики невозможно создать на старых принципах работы с помощью макетов. Во-первых, потому что невозможно транспортировать установки из других стран, а во вторых, потому что разработок огромное множество, - пояснил Кушнарев.

Сергей Викторович продемонстрировал видеоролик, где по его словам живой была только девушка - работник музея, находящаяся в пустой комнате. А в это время зрителям казалось, что они попали в суперсовременное помещение с множеством 3D-макетов. На самом деле весь интерьер был виртуальным, и в нашей стране уже есть технологии, позволяющие повторить этот опыт.

Благодаря новейшим технологиям посетители музея, создание которого планируется в первом наукограде, смогут побывать внутри реактора, и увидеть работу многих НИИ.

- Обнинск станет знаковой точкой Калужской области, куда будут приезжать туристы, - резюмировал Кушнарев.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

Все статьи
автора
Просмотров: 336
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Общество» и по тэгам #Музей мировой атомной энергетики, #туризм, #виртуальная реальность:


7 февраля 2017

Четверо жителей Обнинска хотят участки на Дальнем Востоке
С 1 февраля текущего года обнинский филиал МФЦ начал оказывать еще одну услугу – прием заявок на получение...
6 февраля 2017

Обнинский охранник наказал бесшабашного пассажира
В эти выходные в здании обнинкого вокзала произошла драка между охранником и пассажиром. Как рассказали...
2 февраля 2017

В Обнинском МФЦ работают по принципу советского ЖЭКа
Несмотря на то, что руководство Многофункционального центра в первом наукограде постоянно заверяет, что...
2 февраля 2017

Близнецов в Обнинске стало больше
С нового года в Обнинске увеличилось число семей, в которых родились вторые и третьи дети. В городском...
1 февраля 2017

Жителей деревень Белкино и Кабицыно спросят в марте, хотят ли те жить в Обнинске
Вопрос с расширением границ Обнинска за счет территории нескольких деревень Боровского района, наконец,...
1 февраля 2017

В Балабанове бездомных собак решили отправить в приют
В Балабанове глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ посоветовал горожанам забрать домой бродячих собак.
27 января 2017

В Белкино люди опять остались без света
В очередной раз энергетики приготовили сюрприз жителям деревни Белкино. Уже более шести часов у людей...
26 января 2017

Жители Обнинска начали экономить на бане
С января текущего года обнинское муниципальное предприятие «Оздоровительные бани» повысило тарифы на...
27 января 2017

Реклама наркотиков «висит» на одном и том же месте уже несколько месяцев
Реклама наркотиков в Обнинске особенно массово стала появляться еще в прошлом году. Наркоторговцы рисуют...
25 января 2017

Обнинские пешеходы расстраивают инспекторов ГИБДД
В Обнинске растет число пешеходов, нарушающих правила дорожного движения. Как проинформировали в ОГИБДД...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.