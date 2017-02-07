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7 февраля 2017
Общество
Атомное наследие позволит Обнинску стать центром притяжения для туристов
Обнинским ученым свое видение вопроса представил исполнительный вице-президент Ядерного общества России Сергей КУШНАРЕВ.
- Важным концептуальным моментом является то, что Музей мировой атомной энергетики невозможно создать на старых принципах работы с помощью макетов. Во-первых, потому что невозможно транспортировать установки из других стран, а во вторых, потому что разработок огромное множество, - пояснил Кушнарев.
Сергей Викторович продемонстрировал видеоролик, где по его словам живой была только девушка - работник музея, находящаяся в пустой комнате. А в это время зрителям казалось, что они попали в суперсовременное помещение с множеством 3D-макетов. На самом деле весь интерьер был виртуальным, и в нашей стране уже есть технологии, позволяющие повторить этот опыт.
Благодаря новейшим технологиям посетители музея, создание которого планируется в первом наукограде, смогут побывать внутри реактора, и увидеть работу многих НИИ.
- Обнинск станет знаковой точкой Калужской области, куда будут приезжать туристы, - резюмировал Кушнарев.
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