«Прочесав» Обнинск, полицейские задержали 16 нарушителей

На должность начальника ОМВД по г. Обнинску претендует уже один кандидат

Очередной рейд по охране общественного порядка в Обнинске на днях провели местные стражи порядка.Стоит отметить, что помимо полицейских наукограда в рейде приняли участие их коллеги из областного Управления, а также представители частных охранных предприятий и местные дружинники.«Прочесывая» Обнинск, ревизоры особое внимание уделили гражданам, состоящим на профилактическом учете, а также правоохранители посетили места, где любят собираться поклонники антиобщественного образа жизни.Таким образом, во время рейда было пресечено 108 административных правонарушений, в том числе в сфере безопасности дорожного движения и миграционного законодательства.Еще 16 человек были доставлены в дежурную часть наукограда за нарушение общественного порядка для установки их личности и проверки на причастность к совершению различного рода преступлений.