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«Прочесав» Обнинск, полицейские задержали 16 нарушителей

7 февраля 2017
Силовики


«Прочесав» Обнинск, полицейские задержали 16 нарушителей

Очередной рейд по охране общественного порядка в Обнинске на днях провели местные стражи порядка.

Стоит отметить, что помимо полицейских наукограда в рейде приняли участие их коллеги из областного Управления, а также представители частных охранных предприятий и местные дружинники.

«Прочесывая» Обнинск, ревизоры особое внимание уделили гражданам, состоящим на профилактическом учете, а также правоохранители посетили места, где любят собираться поклонники антиобщественного образа жизни.

Таким образом, во время рейда было пресечено 108 административных правонарушений, в том числе в сфере безопасности дорожного движения и миграционного законодательства.

Еще 16 человек были доставлены в дежурную часть наукограда за нарушение общественного порядка для установки их личности и проверки на причастность к совершению различного рода преступлений.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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