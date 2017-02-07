|
7 февраля 2017
Силовики
«Прочесав» Обнинск, полицейские задержали 16 нарушителей
Стоит отметить, что помимо полицейских наукограда в рейде приняли участие их коллеги из областного Управления, а также представители частных охранных предприятий и местные дружинники.
«Прочесывая» Обнинск, ревизоры особое внимание уделили гражданам, состоящим на профилактическом учете, а также правоохранители посетили места, где любят собираться поклонники антиобщественного образа жизни.
Таким образом, во время рейда было пресечено 108 административных правонарушений, в том числе в сфере безопасности дорожного движения и миграционного законодательства.
Еще 16 человек были доставлены в дежурную часть наукограда за нарушение общественного порядка для установки их личности и проверки на причастность к совершению различного рода преступлений.
Просмотров: 469
Последние новости из рубрики «Силовики» и по тэгам #рейд, #общественный порядок, #днд, #полиция:
7 февраля 2017
Жителю Обнинска грозит четыре года тюрьмы за кражу колбасы
Как установили полицейские, мужчина зашел в один из супермаркетов наукограда и, взяв колбасу, прошел
6 февраля 2017
Новый начальник ОМВД Обнинска прибыл из Москвы
На сегодняшней планерке в обнинской городской администрации мэр Владислав ШАПША представил нового начальника
1 февраля 2017
Жительнице Обнинска грозит пять лет тюрьмы за кражу фотоаппарата
В полицию Обнинска поступило заявлением о краже из квартиры фотоаппарата стоимостью более девяти тысяч
1 февраля 2017
Сегодня в Обнинске назначен начальник полиции
Сегодня руководитель УМВД по Калужской области генерал-майор Сергей ПЛАХИХ произвел ряд назначений. Приказом
2 февраля 2017
Жителю Малоярославца за хранение наркотика грозит три года тюрьмы
Обнинские полицейские возбудили уголовное дело в отношение 48-летнего жителя Малоярославца за незаконное
31 января 2017
Обнинского водителя заподозрили в приеме наркотиков
В Обнинске завершилась очередная операция «Нетрезвый водитель», которая в этот раз длилась три дня –
26 января 2017
На должность начальника ОМВД по г. Обнинску претендует уже один кандидат
Вопрос назначения нового начальника ОМВД по городу Обнинска находится уже в стадии завершения. Об этом
26 января 2017
В Обнинске запретили водить автомобили 40 должникам
Обнинские судебные приставы недавно пришли к выводу, что очень действенной мерой в отношении должников
23 января 2017
Обнинские стражи порядка проверили иностранцев
Накануне выходных обнинские полицейские совместно с коллегами из областного УМВД проверили соблюдение
20 января 2017
Обнинские полицейские изъяли 200 литров незамерзайки
Стеклоомывающей жидкостью торговали в районе 101-го километра Киевской трассы. О продаже товара сомнительного
Архив новостей
Самое оцененное
3 февраля 2017
Начальник отдела жилищной политики не может ответить на самые простые вопросы?
Должность начальника отдела по реализации
2 февраля 2017
В Обнинском МФЦ работают по принципу советского ЖЭКа
Несмотря на то, что руководство Многофункционального центра в первом
6 февраля 2017
Обнинский охранник наказал бесшабашного пассажира
В эти выходные в здании обнинкого вокзала произошла драка между охранником
Самое читаемое
Криминал
27 января 2017
ОМВД России по г. Обнинску устанавливает личности граждан на данных фотографиях.
ЖКХ
26 января 2017
Жители Обнинска чудят с отоплением
Лента новостей
8 февраля 2017
Обретет ли детский Технопарк единую крышу, решат деньги
Если,...
8 февраля 2017
Житель Обнинска хотел согреться и сгорел
Вчера...
8 февраля 2017
Обнинск примет участие в двух конкурсах для наукоградов!
В...
7 февраля 2017
Директор мусоросортирующего предприятия пришел поговорить с балабановскими депутатами
На...
7 февраля 2017
На карантин в Обнинске закрылись шесть классов!
Как...
7 февраля 2017
Жители Обнинска не прекращают жаловаться на дурные запахи
О...
6 февраля 2017
В Обнинске школьников с каждым годом становится больше!
Сегодня...
6 февраля 2017
Обнинские специалисты пройдут стажировку во Франции
На...
6 февраля 2017
В Обнинске
Стражи...
6 февраля 2017
Обнинские полицейские объясняли ПДД малышам
На...
Доска объявлений
События
85
Компьютеры
306
Работа
1128
Недвижимость
2816
Авто-мото
452
Бытовая техника
357
Мебель
439
Одежда
346
Животные
1044
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2417
Разное
1162
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.