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8 февраля 2017
Дороги
В Обнинске морозы мешают проводить ремонт дорог
Как пояснил директор МПКХ Владислав УС, используется технология литого асфальта.
– Работы ведутся, когда позволяет погода, так как этот асфальт можно укладывать при температуре не ниже минус десяти, – пояснил Владислав Юрьевич.
В месяц в городе ремонтируют от 200 до 300 квадратных метров дорог. В настоящее время приводится в надлежащий вид дорожное покрытие на проспекте Маркса, на улице Курчатова, на Северном въезде. Правда, работы пока ненадолго приостановлены из-за сильных морозов. Но синоптики обещают, что уже завтра к вечеру начнется потепление.
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