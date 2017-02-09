|
9 февраля 2017
Экология
Прокуратура наказала МП «ОПАТП» за загрязнение воздуха
Так, было установлено, что с 31 октября 2016 года ОПАТП осуществляет выбросы вредных веществ в атмосферный воздух при отсутствии соответствующего разрешения.
В результате, областное министерство экологии привлекло должностное лицо к административной ответственности, оштрафовав его на 40 тысяч рублей. В данный момент руководителем предприятия принимаются меры к устранению этих нарушений.
К слову, жители наукограда уже не первый год обращают внимания на клубы черного едкого дыма, идущего из выхлопных труб городских автобусов. В МП «ОПАТП» по этому поводу обычно разводят руками и объясняют данную проблему изношенностью машин. Хотя, вместо того, чтобы платить штрафы, городской администрации и муниципальному предприятию следовало бы подумать о постепенном обновлении автопарка.
Впрочем, возможно у городского перевозчика скоро появятся дополнительные средства, в том числе, и на новые автобусы. Как сообщили нашему корреспонденту в управлении потребительского рынка, транспорта и связи, в этом году МП «ОПАТП» планирует направить необходимые документы в Калугу для повышения тарифа за проезд. Правда остается неизвестным, куда пойдут дополнительные деньги - на новые штрафы или на новую технику?
Просмотров: 240
Последние новости из рубрики «Экология» и по тэгам #автобусы, #загрязнение, #штраф:
8 февраля 2017
Обнинцы жалуются на нерегулярность общественного транспорта
С очередной жалобой на недобросовестность пассажироперевозчиков в редакцию нашего портала обратился местный
6 февраля 2017
Прокуратура наказала коммунальщиков за неубранные дороги
Обнинская прокуратура провела проверку работы коммунальщиков по обеспечению безопасного дорожного движения
7 февраля 2017
Директор мусоросортирующего предприятия пришел поговорить с балабановскими депутатами
На минувшей неделе депутаты соседнего с Обнинском Балабанова посетили мусоросортирующее предприятие ООО
3 февраля 2017
Запах гари в городе имел внешнее происхождение
Вчера вечером жители наукограда оказались обеспокоены резким запахом газа и гари, который можно было
2 февраля 2017
Балабановские депутаты требуют закрыть в городе нелегальное мусоросортирующее предприятие
Сегодня в соседнем с Обнинском Балабанове депутаты Городской Думы вместе с сотрудниками администрации
2 февраля 2017
В соседний с Обнинском район завезли зараженную кукурузу!
Более 74 тонн опасной кукурузы на днях доставили на одно из предприятий Боровского района. Об этом сообщает
27 января 2017
Руководство «Карповки» нарушило закон!
Нарушение законодательства в области охраны труда в НИФХИ имени Карпова выявила Калужская прокуратура
23 января 2017
Запашок от балабановской КНС добрался до администрации Боровского района
В соседнем с Обнинском Боровском районе второй год подряд канализационные стоки отравляют жизнь сразу
20 января 2017
Заведующая отделом образования заплатила 5 тысяч за молчание!
В соседнем с Обнинском Жуковском районе прокуратура оштрафовала заведующего отделом образования.
18 января 2017
Калужские депутаты обещают решить экологические проблемы
Депутаты Законодательного Собрания Калужской области решили основательно взяться за решение экологических
Архив новостей
Самое оцененное
3 февраля 2017
Начальник отдела жилищной политики не может ответить на самые простые вопросы?
Должность начальника отдела по реализации
2 февраля 2017
В Обнинском МФЦ работают по принципу советского ЖЭКа
Несмотря на то, что руководство Многофункционального центра в первом
6 февраля 2017
Обнинский охранник наказал бесшабашного пассажира
В эти выходные в здании обнинкого вокзала произошла драка между охранником
Самое читаемое
Криминал
27 января 2017
ОМВД России по г. Обнинску устанавливает личности граждан на данных фотографиях.
Дети
3 февраля 2017
Обнинские родители перешли к иностранным именам
Лента новостей
9 февраля 2017
Обнинского нелегала
Вчера...
9 февраля 2017
Энергетики борются с незаконным потреблением электроэнергии
Филиал...
8 февраля 2017
Обретет ли детский Технопарк единую крышу, решат деньги
Если,...
8 февраля 2017
Житель Обнинска хотел согреться и сгорел
Вчера...
8 февраля 2017
Обнинск примет участие в двух конкурсах для наукоградов!
В...
7 февраля 2017
На карантин в Обнинске закрылись шесть классов!
Как...
7 февраля 2017
Жители Обнинска не прекращают жаловаться на дурные запахи
О...
6 февраля 2017
В Обнинске школьников с каждым годом становится больше!
Сегодня...
6 февраля 2017
Обнинские специалисты пройдут стажировку во Франции
На...
6 февраля 2017
В Обнинске
Стражи...
Доска объявлений
События
85
Компьютеры
306
Работа
1127
Недвижимость
2815
Авто-мото
452
Бытовая техника
357
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1044
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2416
Разное
1162
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.