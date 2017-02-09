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Прокуратура наказала МП «ОПАТП» за загрязнение воздуха

9 февраля 2017
Экология


Прокуратура наказала МП «ОПАТП» за загрязнение воздуха

Обнинская прокуратура озаботилась проблемой загрязнения воздуха городскими автобусами.

Так, было установлено, что с 31 октября 2016 года ОПАТП осуществляет выбросы вредных веществ в атмосферный воздух при отсутствии соответствующего разрешения.

В результате, областное министерство экологии привлекло должностное лицо к административной ответственности, оштрафовав его на 40 тысяч рублей. В данный момент руководителем предприятия принимаются меры к устранению этих нарушений.

К слову, жители наукограда уже не первый год обращают внимания на клубы черного едкого дыма, идущего из выхлопных труб городских автобусов. В МП «ОПАТП» по этому поводу обычно разводят руками и объясняют данную проблему изношенностью машин. Хотя, вместо того, чтобы платить штрафы, городской администрации и муниципальному предприятию следовало бы подумать о постепенном обновлении автопарка.

Впрочем, возможно у городского перевозчика скоро появятся дополнительные средства, в том числе, и на новые автобусы. Как сообщили нашему корреспонденту в управлении потребительского рынка, транспорта и связи, в этом году МП «ОПАТП» планирует направить необходимые документы в Калугу для повышения тарифа за проезд. Правда остается неизвестным, куда пойдут дополнительные деньги - на новые штрафы или на новую технику?

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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