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В Обнинске поднялся переполох из-за открытого окна

9 февраля 2017
ЖКХ


В Обнинске поднялся переполох из-за открытого окна

Вчера работники обнинской аварийно-диспетчерской службы полдня разыскивали жильцов одной из квартир дома № 94 по проспекту Ленина.

Дело в том, что коммунальщики получили телефонное сообщение о том, что в этом доме уже несколько часов нараспашку открыто окно. А, учитывая стоящие сейчас сильные морозы, такая халатность могла бы закончиться очередной коммунальной аварией. Поэтому представители аварийно-диспетчерской службы тут же поехали на место вызова и факты подтвердились.

– Нам стоило больших усилий связаться с хозяевами, – признался Сергей ВОЛОТОВСКИЙ – директор МП «УЖКХ», в структуру которого входит АДС.

Как он рассказал, жильца, забывшего закрыть окно, удалось найти через одного из соседей. Ведь искала мужчину уже даже полиция и спасатели МЧС. К этому делу были подключены все экстренные службы.

К счастью, батарея, расположенная под тем самым окном, разморозиться не успела. Так что все завершилось благополучно.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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