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10 февраля 2017
Общество
В Обнинске ожидается незначительное увеличение безработицы
Этот показатель оказался выше, чем за аналогичный период прошлого года, но незначительно - примерно на 10 человек. Впрочем, по словам Пелевиной, к концу февраля количество безработных может увеличиться еще на несколько сотых процента.
Что касается предлагаемой работы, то в данный момент в Центре занятости имеется более 900 вакансий от 155 работодателей.
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