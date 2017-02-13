Обнинск
Новости
Прими участие в проекте «Народный доктор»!

13 февраля 2017
Медицина


Прими участие в проекте «Народный доктор»!

Расскажи о лучших врачах Обнинска!

Переступать порог Клинической больницы №8 приходилось большинству жителей наукограда. Каждый день за медицинской помощью сюда обращаются сотни людей. Безусловно, хвалебные песни обнинским докторам спели бы далеко не все пациенты, но и таких все-таки немало.

Как впрочем, и тех докторов, которые, работая в государственной медицине за копейки, остаются верны клятве Гиппократа.

Многие из тех профессионалов, кто вкалывает в нашей больнице по две смены, каждый день спасает жизни и лечит тысячи людей - как это ни парадоксально, остаются в тени. А ведь в редакции СМИ регулярно поступают звонки от горожан, спешащих рассказать истории своих болезней, избавиться от которых им помогали именно специалисты нашей клинической больницы. Мы считаем, что пришло время рассказать о них!

Журнал «Обнинск LIFE» совместно с порталом Obninsk.Name объявляет старт проекта «Народный доктор». Всем вам, дорогие читатели, мы предлагаем написать свои краткие отзывы о врачах государственной КБ №8, которые, по вашему мнению, верой и правдой служат своей профессии.

Свои комментарии можете оставлять прямо здесь (под этим текстом) или в официальной группе Обнинска «ВКонтакте» (http://vk.com/Obninsk) - каждый из вас может рассказать про своего любимого доктора.

Оговоримся, что речь идет только о бесплатной медицине – КБ №8, ведь, о частных клиниках материалов и так выходит предостаточно! При этом необходимо пояснить, чем именно конкретный специалист помог вам или вашим близким.

Про тех, кто будет упоминаться чаще всего – выйдут персональные публикации в ближайшем номере журнала «Обнинск LIFE».

Обращаем внимание, что к рассмотрению принимаются исключительно положительные отзывы, поскольку цель нашего проекта – рассказать о тех, кто действительно верен своему делу и докторской чести.

Наши журналисты на основе звонков и писем читателей тоже составили свою TOP-десятку докторов КБ №8, в чей адрес наиболее часто поступают благодарности от пациентов, ее мы тоже предлагаем вашему вниманию.

Итоги проекта будут подведены через две недели!



1.Васильева Ирина Николаевна – врач-инфекционист. Окончила «Оренбургский государственный медицинский институт» в 1989 году.



2.Бахус Наталья Ивановна – заместитель заведующего поликлиникой №1, врач-терапевт. Окончила «Таджикский государственный медицинский институт» в 1981 году.





3.Мамедова Тамара Багадуровна – врач-терапевт участковый ТО №1. Окончила «Бакинский государственный медицинский институт» в 1974 году.





4.Сидоркин Сергей Витальевич – врач-терапевт. Окончил «Горьковский государственный медицинский институт» в 1979 году.



5.Стыров Сергей Викторович – врач-рентгенолог. Окончил ИАТЭ «НИЯУ МИФИ» в 2012 году.



6.Пилипенко Оксана Вадимовна – заведующая отоларингологическим отделением, врач-отоларинголог. Окончила «Смоленский государственный медицинский институт» в 1994 году.



7.Бухтояров Павел Владимирович – хирург ХО-1. Окончил «Московская медицинскую академию им. И. М. Сеченова» в 2002 году.



8.Маланчук Степан Михайлович – хирург ХО-1. Окончил «Ивановскую государственную медицинскую академию» в 1996 году.



9.Лукашова Регина Владимировна – врач-терапевт. Окончила «Московский государственный институт им. Н.И. Пирогова» в 1991 году.



10.Филина Елена Валентиновна – заведующая гинекологическим отделением. Окончила «Волгоградскую медицинскую академию» в 1997 году.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

Все статьи
автора
Просмотров: 484
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Медицина»:


13 февраля 2017

В Обнинске может начаться эпидемия гриппа
В Обнинске зафиксировано три случая гриппа. Эту информацию подтвердил корреспонденту портала Obninsk.Name...
7 февраля 2017

На карантин в Обнинске закрылись шесть классов!
Как рассказал главный санитарный врач Обнинска Владимир МАРКОВ, заболеваемость в городе держится пока...
23 января 2017

Обнинец умер от ботулизма
Как сообщил главный санитарный врач Обнинска Владимир МАРКОВ, на этой неделе от ботулизма скончался житель...
17 января 2017

Заболеваемость в школах составляет 5 процентов
Школы и детсады Обнинска работают в штатном режиме.
Контроль температуры в помещениях осуществляется...
12 января 2017

Из-за ошибки врачей ребенку не могли назначить лечение в течение нескольких часов!
Сегодня в редакцию нашего новостного портала обратилась бабушка восьмилетнего жителя Малоярославца Людмила,...
31 декабря 2016

В новый год в Обнинске заболело много детей
Сегодня обнинским диспетчерам системы 112 целый день звонят с просьбами вызвать скорую помощь. В городе...
29 декабря 2016

Владислав ШАПША заступился за обнинских врачей
Вчера во время онлайн-конференции с жителями Обнинска глава администрации города Владислав ШАПША заступился...
28 декабря 2016

Руководства региона надеется изменить ситуацию в КБ№8 с помощью Росатома
В ходе видеоконференции мэра Обнинска Владислава ШАПШИ с жителями города одним из наиболее часто задаваемых...
19 декабря 2016

Уровень заболеваемости ОРВИ в Обнинске вырос в полтора раза!
О том, что в первом наукограде число заболевших ОРВИ продолжает расти, сегодня на городской планерке...
16 декабря 2016

В обнинских школах всплеска сезонных заболеваний ждут в начале недели
Несмотря на то, что число заболевших гриппом из года в год возрастает после новогодних праздников, в...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.