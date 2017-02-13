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13 февраля 2017
Медицина
Прими участие в проекте «Народный доктор»!
Переступать порог Клинической больницы №8 приходилось большинству жителей наукограда. Каждый день за медицинской помощью сюда обращаются сотни людей. Безусловно, хвалебные песни обнинским докторам спели бы далеко не все пациенты, но и таких все-таки немало.
Как впрочем, и тех докторов, которые, работая в государственной медицине за копейки, остаются верны клятве Гиппократа.
Многие из тех профессионалов, кто вкалывает в нашей больнице по две смены, каждый день спасает жизни и лечит тысячи людей - как это ни парадоксально, остаются в тени. А ведь в редакции СМИ регулярно поступают звонки от горожан, спешащих рассказать истории своих болезней, избавиться от которых им помогали именно специалисты нашей клинической больницы. Мы считаем, что пришло время рассказать о них!
Журнал «Обнинск LIFE» совместно с порталом Obninsk.Name объявляет старт проекта «Народный доктор». Всем вам, дорогие читатели, мы предлагаем написать свои краткие отзывы о врачах государственной КБ №8, которые, по вашему мнению, верой и правдой служат своей профессии.
Свои комментарии можете оставлять прямо здесь (под этим текстом) или в официальной группе Обнинска «ВКонтакте» (http://vk.com/Obninsk) - каждый из вас может рассказать про своего любимого доктора.
Оговоримся, что речь идет только о бесплатной медицине – КБ №8, ведь, о частных клиниках материалов и так выходит предостаточно! При этом необходимо пояснить, чем именно конкретный специалист помог вам или вашим близким.
Про тех, кто будет упоминаться чаще всего – выйдут персональные публикации в ближайшем номере журнала «Обнинск LIFE».
Обращаем внимание, что к рассмотрению принимаются исключительно положительные отзывы, поскольку цель нашего проекта – рассказать о тех, кто действительно верен своему делу и докторской чести.
Наши журналисты на основе звонков и писем читателей тоже составили свою TOP-десятку докторов КБ №8, в чей адрес наиболее часто поступают благодарности от пациентов, ее мы тоже предлагаем вашему вниманию.
Итоги проекта будут подведены через две недели!
2.Бахус Наталья Ивановна – заместитель заведующего поликлиникой №1, врач-терапевт. Окончила «Таджикский государственный медицинский институт» в 1981 году.
3.Мамедова Тамара Багадуровна – врач-терапевт участковый ТО №1. Окончила «Бакинский государственный медицинский институт» в 1974 году.
4.Сидоркин Сергей Витальевич – врач-терапевт. Окончил «Горьковский государственный медицинский институт» в 1979 году.
5.Стыров Сергей Викторович – врач-рентгенолог. Окончил ИАТЭ «НИЯУ МИФИ» в 2012 году.
6.Пилипенко Оксана Вадимовна – заведующая отоларингологическим отделением, врач-отоларинголог. Окончила «Смоленский государственный медицинский институт» в 1994 году.
7.Бухтояров Павел Владимирович – хирург ХО-1. Окончил «Московская медицинскую академию им. И. М. Сеченова» в 2002 году.
8.Маланчук Степан Михайлович – хирург ХО-1. Окончил «Ивановскую государственную медицинскую академию» в 1996 году.
9.Лукашова Регина Владимировна – врач-терапевт. Окончила «Московский государственный институт им. Н.И. Пирогова» в 1991 году.
10.Филина Елена Валентиновна – заведующая гинекологическим отделением. Окончила «Волгоградскую медицинскую академию» в 1997 году.
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