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Обнинск посетит губернатор Анатолий Артамонов

16 февраля 2017
Экономика


Обнинск посетит губернатор Анатолий Артамонов

Завтра с рабочим визитом первый наукоград посетит губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.

В этот день глава региона намерен побывать сразу на нескольких площадках. Так, к примеру, начнет экскурсию Анатолий Дмитриевич посещения компании ООО «Ласcард», расположенной в промышленной зоне Обнинска. Это предприятие было запущено в 2015 году и ориентированно на производство диодных лазерных систем. На полный цикл оно должно выйти уже в 2018 году.

После «Лассарда» Артамонов отправится в школу №12. Здесь губернатора заинтересовала мастерская роботехники, которая пользуется большой популярностью у подрастающего поколения наукограда.

В этот же день глава региона намерен посетить физико-энергетический институт, побывать в гостинице дворца спорта «Олимп», а также встретится с представителями компании «ВалКон», чтобы подписать соглашение о строительстве в Обнинске детского медицинского центра.

Завершит свой визит в наукоград Анатолий Артамонов рабочим совещанием с мэром Владиславом ШАПШОЙ. Однако уже на отчете сити-менеджера, который состоится в 17:00 в Доме Ученых, губернатор присутствовать не сможет.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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