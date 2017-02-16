Обнинск посетит губернатор Анатолий Артамонов

В Ворсино за два года газифицируют более 10 сельских улиц!

В Обнинске задержали двух «гаишников» при получении взятки в сто тысяч рублей

В 2016 году филиал МРСК Центра и Приволжья - «Калугаэнерго» ввел в эксплуатацию 57 МВА трансформаторной мощности и 530 км линий электропередачи