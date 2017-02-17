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17 февраля 2017
Благоустройство
«РЖД» экономит на песке?
Так на днях в редакцию портала Obninsk.Name обратилась жительница города Анна В., которая в минувшие выходные вознамерилась покинуть первый наукоград и съездить в столицу. Чтобы проделать столь нехитрый маршрут, девушка решила воспользоваться железнодорожным транспортом, но на платформе «Обнинское» ее ждал неприятный сюрприз.
- Это просто кошмар какой-то, - негодует горожанка, - вся платформа - сплошной лед. Нигде нет ни крупинки песка. Это что денег уже даже на песок не хватает?
А между тем железная дорога является зоной повышенной опасности. И такое разгильдяйство может стоить кому-нибудь жизни. Кто будет отвечать, если человек поскользнется на платформе и угодит под поезд? Ведь тогда железнодорожники будут бить себя кулаком в грудь, утверждая, что люди сами во всем виноваты. Неужели действительно должна произойти трагедия, чтобы коммунальщики обратили внимание на гололед. Или они не замечают проблемы специально, так сказать, экономя бюджет компании?
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