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Обнинская пенсионерка четыре месяца не получает компенсацию за капремонт

17 февраля 2017
Социалка


Обнинская пенсионерка четыре месяца не получает компенсацию за капремонт

Сегодня в редакцию портала Obninsk.Name обратилась 87-летняя жительница нашего города Зинаида Матвеевна, которая к тому же является инвалидом второй группы.

Женщина рассказала, что в силу возраста ей полагается компенсация оплаты капремонта, однако денег, по словам звонившей она не видела давно.

- Я плачу за капремонт по квитанциям ежемесячно, и уже четыре месяца никакой отдачи нет. А вчера пришла квитанция за очередной месяц, так сумма там стала еще больше. Почему мы должны платить за капремонт, а денег обратно нам не возвращают? - негодует Зинаида Матвеевна.

Как прокомментировал ситуацию начальник управления соцзащиты населения Владимир ЖАРСКИЙ, сейчас задержек в выплате компенсации пенсионерам нет, и в этом месяце его ведомство возвращает пожилым людям деньги уплаченные за декабрь прошлого года.

- Задержка идет на два месяца и связано это с технической стороной вопроса. Приходит квитанция жителям, они оплачивают ее, потом информация идет в ЕИРЦ, они предоставляют ее нам, мы закачиваем в базу, потому что компенсация идет по фактическим выплатам, - рассказывает Владимир Алексеевич.

Жарский подчеркнул, что обычно когда у стариков возникают проблемы, они приходят в управление соцзащиты, потому что несмотря на то, что у всех льготников есть «Личный кабинет», пользоваться техникой большинство пожилых людей в силу возраста не может.

- Они приходят сюда, и мы им по месяцам показываем какие выплаты были, как правило от нас все уходят довольные, - резюмировал Жарский.

Владимир Алексеевич посоветовал Зинаиде Матвеевне обратиться в подконтрольное ему ведомство, чтобы прояснить ситуацию. Работа с посетителями в управлении соцзащиты ведется по понедельникам и средам до 17 часов.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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