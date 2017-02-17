|
17 февраля 2017
Социалка
Обнинская пенсионерка четыре месяца не получает компенсацию за капремонт
Женщина рассказала, что в силу возраста ей полагается компенсация оплаты капремонта, однако денег, по словам звонившей она не видела давно.
- Я плачу за капремонт по квитанциям ежемесячно, и уже четыре месяца никакой отдачи нет. А вчера пришла квитанция за очередной месяц, так сумма там стала еще больше. Почему мы должны платить за капремонт, а денег обратно нам не возвращают? - негодует Зинаида Матвеевна.
Как прокомментировал ситуацию начальник управления соцзащиты населения Владимир ЖАРСКИЙ, сейчас задержек в выплате компенсации пенсионерам нет, и в этом месяце его ведомство возвращает пожилым людям деньги уплаченные за декабрь прошлого года.
- Задержка идет на два месяца и связано это с технической стороной вопроса. Приходит квитанция жителям, они оплачивают ее, потом информация идет в ЕИРЦ, они предоставляют ее нам, мы закачиваем в базу, потому что компенсация идет по фактическим выплатам, - рассказывает Владимир Алексеевич.
Жарский подчеркнул, что обычно когда у стариков возникают проблемы, они приходят в управление соцзащиты, потому что несмотря на то, что у всех льготников есть «Личный кабинет», пользоваться техникой большинство пожилых людей в силу возраста не может.
- Они приходят сюда, и мы им по месяцам показываем какие выплаты были, как правило от нас все уходят довольные, - резюмировал Жарский.
Владимир Алексеевич посоветовал Зинаиде Матвеевне обратиться в подконтрольное ему ведомство, чтобы прояснить ситуацию. Работа с посетителями в управлении соцзащиты ведется по понедельникам и средам до 17 часов.
Просмотров: 149
Последние новости из рубрики «Социалка» и по тэгам #компенсация капремонт, #льготы, #пенсионеры:
15 февраля 2017
В Обнинске стало меньше очередников на жилье
В Обнинске сокращается очередь на получение бесплатного жилья. Если в 2015 году она состояла из более
10 февраля 2017
В Обнинске летом заменят 36 лифтов
На днях Фонд капитального ремонта представил информацию о том, что будет сделано в первом наукограде
3 февраля 2017
Елена Корнилова забыла, что она депутат?
В прошлом году обнинские депутаты изменили документ, касающийся денежных выплат юбилярам. Если раньше
2 февраля 2017
Пенсионеры сами подсказывают обнинской соцзащите, как решить их проблемы!
Компенсация за оплату капитального ремонта полагается одиноким пенсионерам или пожилой паре, достигших
1 февраля 2017
Обнинские инвалиды недовольны работой социального такси
В последнее время жители Обнинска стали все больше выражать недовольство работой городского социального
31 января 2017
Объявлен конкурс на должность директора «Милосердия»!
На сайте администрации появилось объявление о конкурсе на должность руководителя обнинского центра «Милосердие».
30 января 2017
Обнинским пенсионерам снова «зажали» деньги на капремонт
Похоже, ситуация прошлого года, когда пожилые льготники больше семи месяцев ждали компенсационных выплат
24 января 2017
Пока директор «Милосердия» сокращает штат, руководитель «Доверия» выбивает деньги для учреждения
В Обнинске два предприятия с похожей судьбой, которые занимаются социальной поддержкой детей: «Доверие»
23 января 2017
В Обнинске самая низкая собираемость взносов за капремонт
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области подвел итоги ушедшего года. По оценкам
24 января 2017
Депутаты не исключают возможность модернизации программы за поднаем жилья
Программа социальной поддержки медиков и учителей вновь встала на повестке дня у депутатов, входящих
Архив новостей
Самое оцененное
3 февраля 2017
Начальник отдела жилищной политики не может ответить на самые простые вопросы?
Должность начальника отдела по реализации
2 февраля 2017
В Обнинском МФЦ работают по принципу советского ЖЭКа
Несмотря на то, что руководство Многофункционального центра в первом
6 февраля 2017
Обнинский охранник наказал бесшабашного пассажира
В эти выходные в здании обнинкого вокзала произошла драка между охранником
Самое читаемое
Криминал
7 февраля 2017
В Обнинске произошла серия угонов автомобилей с парковки ТРК «Плаза»!
Силовики
10 февраля 2017
В Обнинске задержали двух «гаишников» при получении взятки в сто тысяч рублей
Лента новостей
17 февраля 2017
Жительница Обнинска плакала на приеме у министра из-за шума
Сегодня...
16 февраля 2017
Депутаты Балабанова не смогли поставить главе администрации хорошую оценку
В...
16 февраля 2017
Балабановские дошколята скоро будут добираться до сада на коньках
Путь...
16 февраля 2017
Обнинские пенсионеры не согласны с губернатором
Высказывание...
15 февраля 2017
В Ворсино за два года газифицируют более 10 сельских улиц!
В...
14 февраля 2017
Жители Балабанова заинтересованы в присоединении Кабицино к Обнинску
Жители...
14 февраля 2017
Обнинские пенсионеры охотнее обращаются к спасателям, нежели в соцслужбы
Вчера...
13 февраля 2017
Мэр Обнинска отчитается перед депутатами!
Завтра...
13 февраля 2017
В зимнем слете приняли участие 762 человека!
Вчера...
13 февраля 2017
Коммунальщики забили на уборку мусора?
Когда-то...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
11
Прими участие в проекте «Народный доктор»!
2
3
Многодетных из Обнинска оставляют за бортом положенных им льгот!
3
2
Наркоторговца задержали с поличным
4
2
Обнинцев опять «разводят»!
5
1
Обнинские пенсионеры не согласны с губернатором
1
11
Прими участие в проекте «Народный доктор»!
2
3
Многодетных из Обнинска оставляют за бортом положенных им льгот!
3
2
Наркоторговца задержали с поличным
4
2
Обнинцев опять «разводят»!
5
1
Обнинские пенсионеры не согласны с губернатором
1
13
Пешеходный переход у «Фантазии» попытаются обезопасить лежачими полицейскими
2
11
Прими участие в проекте «Народный доктор»!
3
10
Жители Обнинска будут платить 720 рублей в год за проверку газового оборудования
4
8
Мэру Обнинска предложили примерить кепку Лужкова
5
7
Вячеслав Наруков усомнился в целесообразности муниципальных касс
Доска объявлений
События
86
Компьютеры
306
Работа
1127
Недвижимость
2819
Авто-мото
452
Бытовая техника
357
Мебель
438
Одежда
346
Животные
1044
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2418
Разное
1164
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.