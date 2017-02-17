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17 февраля 2017
Власть
Жители Кривского попросили губернатора помочь им присоединиться к Обнинску
Сити-менеджер первого наукограда Владислав ШАПША, предвосхищая вопросы населения Боровского района, чьи представители могли присутствовать в зале, сразу сказал, что в случае положительного решения населения по этому вопросу, не только гражданам сохранят сельские льготы, но и депутатам совхоза «Боровский» мандаты.
Однако жители Кривского, которым кажется, что нагнетание обстановки может сыграть против них, обратились с просьбой к губернатору Калужской области помочь им присоединиться к первому наукограду.
- Я поддерживаю, я несколько дней назад был на отчете в Боровском районе и попросил жителей, чтоб они не жадничали и поддержали стремление жителей «Олимпийской деревни», Лапшинку можно и Кривского, чтоб они вошли в состав города. Я попросил, чтоб людям сохранили все льготы, которые у них есть как у сельских жителей. И второе, там ведь начальники больше всего беспокоятся, чтоб они не потеряли свои места, мы сохраним эти все администрации сельские, не беспокойтесь и не подбивайте жителей, против этого вхождения. Сохраним ваши администрации и всех депутатов, - пообещал Анатолий Артамонов.
Так что при таком раскладе, скорее всего пыл защитников леса совхоза «Боровский» сойдет на нет.
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