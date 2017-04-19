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Обнинский мэр похвалил подчиненных

19 апреля 2017
Благоустройство


Обнинский мэр похвалил подчиненных

Работники обнинского МПКХ не только ремонтируют дороги и занимаются уборкой города.

На днях они оперативно восстановили газон, расположенный на пересечении улицы Курчатова с проспектом Маркса.

В том месте произошло ДТП, и был снесен бордюр. Недолго думая, другие автомобилисты стали беспрепятственно заезжать на газон для того, чтобы срезать путь. В итоге там образовалось грязное месиво. Коммунальщики уже восстановили газон и теперь в том месте снова чисто.



Мэр Обнинска Владислав ШАПША тоже оценил старания своих подчиненных. На своей странице в Фейсбуке он поблагодарил работников МПКХ за то, что оперативно навели порядок и призвал жителей любить свой город и уважать друг друга.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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