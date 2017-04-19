Обнинский мэр похвалил подчиненных

Работники обнинского МПКХ не только ремонтируют дороги и занимаются уборкой города.На днях они оперативно восстановили газон, расположенный на пересечении улицы Курчатова с проспектом Маркса.

В том месте произошло ДТП, и был снесен бордюр. Недолго думая, другие автомобилисты стали беспрепятственно заезжать на газон для того, чтобы срезать путь. В итоге там образовалось грязное месиво. Коммунальщики уже восстановили газон и теперь в том месте снова чисто.





