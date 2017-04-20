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20 апреля 2017
Власть
Депутаты Заксобрания раскрыли свои доходы
На официальном сайте парламента Калужской области появились сведения о благосостоянии избранников народа.
Так самым богатым представителем наукограда оказался Олег КОМИССАР, его годовой доход за прошлый год приблизился к семи с половиной миллионам рублей. Олег Николаевич является собственником одной четвертой части квартиры и владельцем автомобиля Opel ANTARA.
Самый скромный доход среди представителей первого наукограда оказался у Татьяны БАТАЛОВОЙ – 1 миллион 232 тысячи 300 рублей и 40 копеек. Татьяне Валентиновне принадлежит две квартиры, площадью 39.3 и 40.9 квадратных метра. Она ездит на автомобиле марки HYNDAI Sollaris.
А вот Нина Васильевна ИЛЛАРИОНОВА машины не имеет, хотя ее доход за прошлый год превзошел финансовое обеспечение Баталовой, и составил 1 миллион 376 тысяч 271 рубль. Нина Васильевна владеет участком 7.5 соток для ведения личного подсобного хозяйства, так же ей принадлежит половина жилого дома общей площадью 96.6 квадратных метров. А вот квартиры у Илларионовой в собственности нет, хотя она и задекларировала, что пользуется жилплощадью 74.4 квадратных метров.
Анатолий СОТНИКОВ в вопросе финансовой обеспеченности среди обнинцев оказался «середнячком». Его доход за прошлый год чуть превысил два миллиона двести тысяч рублей. У Анатолия Александровича есть земельный участок для индивидуального жилищного строительства, садовый участок и дачный дом, так же он владеет 2/5 частями квартиры общая площадь которой 97 квадратных метров.
По сравнению с другими депутатами Заксобарния доходы обнинцев более чем скромные. Возглавляет список богатых парламентариев Калужской области Александр БУШИН, который за прошлый год заработал 125.5 миллионов рублей, следующим идет Николай ШМАКОВ, доход которого 80.5 миллионов рублей.
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