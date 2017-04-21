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21 апреля 2017
Происшествия
В Малоярославецком районе «Киевку» заволокло дымом
Таким образом, водители решили предупредить своих коллег о том, что в Малоярославецком районе вдоль дороги горит трава, поэтому видимость на шоссе практически нулевая. Мужчины подчеркивают, что пожар произошел недалеко от того места, где несколько лет назад взорвалась газовая труба, поэтому те, кто решили побаловаться спичками в этот раз, поставили под удар не одного человека.
Как сообщили в ЕДДС по Малоярославецкому району, сотрудники МЧС уже выехали на место и тушат пожар, однако полностью справиться с огнем пока не удалось.
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