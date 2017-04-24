Обнинск
Новости
Боровские депутаты отметили День местного самоуправления в Крыму

24 апреля 2017
Власть


Боровские депутаты отметили День местного самоуправления в Крыму

Депутаты соседнего с Обнинском Боровского района отметили День местного самоуправления поездкой в Крым.

Подобные мероприятия по обмену опытом между муниципалитетами, районами и областями – не редкость, и боровские парламентарии неоднократно принимали в них участие, но официальный визит в Крым в их биографии случился впервые.

Делегация из Боровского района, в которую вошли депутаты РС, а также представители городского и сельского поселения, побывали Феодосии, где встретились с руководителями местной администрации, и в Севастополе. Там их приняли коллеги из Заксобрания.



Эта встреча пошла на пользу не только боровским депутатам, которые смогли пообщаться с местным населением и оценить их отношение к присоединению к России, но и севастопольским коллегам. Заместитель председателя ЗС Александр КУЛАГИН отметил, что Калужская область была одним из субъектов федерации, на который ориентировались севастопольские законодатели при формировании правовой базы. Сейчас они изучают опыт практической работы по повышению инвестиционной привлекательности региона, в частности, по строительству индустриальных парков.

Как рассказал глава города Балабанова Сергей СУДАКОВ, обсудив проблемы крымчан, оказалось, что они мало чем отличаются от тех, с которыми приходится сталкиваться в нашем регионе.

- Для них также актуальны сложности в отношениях с Минобороной в части передачи земель. Также трудно найти грамотных специалистов в органы исполнительной власти, поскольку зарплаты не слишком привлекательны. И финансовые вопросы у нас схожи – есть проблемы со сбором налогов, - поделился Сергей Алексеевич.

Помимо рабочей программы, боровчанам организовали и культурную, в рамках которой они посетили малый ракетный корабль «Мираж». Это судно имеет особое значение для нашего региона, поскольку раньше калужские призывники, приписанные к службе в ВМФ, отправлялись именно на этот корабль. Теперь на боевом посту несут вахту только профессиональные военные.

 
 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

Все статьи
автора
Просмотров: 156
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Власть»:


24 апреля 2017

В Обнинске скоро начнется ремонт дорог и дворов
Отыграны первые работы по благоустройству дворов и городских дорог. Так, к примеру, прошел конкурс среди...
20 апреля 2017

Депутаты Заксобрания раскрыли свои доходы
На официальном сайте парламента Калужской области появились сведения о благосостоянии избранников народа.
19 апреля 2017

Депутаты стесняются говорить о премиях одаренным детям?
Видимо, устав от критики, льющейся в адрес депутатского творения под названием Положение о премиях выдающимся...
19 апреля 2017

Завтра в Заксобарнии Калужской области освободится мандат
Двадцатого апреля состоится заседание пятой сессии Законодательного Собрания Калужской области. В этот...
17 апреля 2017

Обнинские депутаты были услышаны в Совете Федерации
На днях в Калуге состоялся совместный съезд депутатов представительных органов муниципальных образований...
4 апреля 2017

Покупка нового автомобиля для администрации Ермолино находится под вопросом
Недавно мы рассказывали о том, что на одном из думских заседаний в соседнем с Обниснком Ермолине депутаты...
31 марта 2017

Вопросы расширения границ будут решаться «наверху»
Несмотря на то, что обнинские депутаты и избранники народа совхоза «Боровский» смогли договориться о...
31 марта 2017

Глава администрации Боровского района не нуждается в первых замах
Как известно, у каждого руководителя администрации имеется первый заместитель, который становится исполняющим...
29 марта 2017

Депутат Госдумы Александр Авдеев сменил комитет
Как стало известно журналистам портала Obninsk.Name, в карьере экс-главы администрации города Обнинска...
29 марта 2017

Геннадий Скляр после Обнинска поедет в Бангладеш
Прежде чем отправиться в государство Южной Азии, депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР, представляющий первый...


 Архив новостей

Лента новостей
24 апреля 2017

В Обнинском велопробеге приняли участие две сотни человек
Обнинск...
24 апреля 2017

В Обнинске
обновят Доску почета
В...
24 апреля 2017

Прокурор и глава администрации Боровского района решили сажать деревья вместе
В...
24 апреля 2017

Пассажиры маршруток «Обнинск-Малоярославец» жалуются, что их часто пересаживают
Очередная...
21 апреля 2017

Житель Обнинска может сесть в тюрьму из-за кепки
Следственный...
21 апреля 2017

Обнинские полицейские блеснули талантами
Только...
21 апреля 2017

Балабановские УК опровергли принудительную установку светящихся табличек на многоэтажках
В...
21 апреля 2017

На одной из обнинских баз обнаружены запрещенные продукты
Вчера...
20 апреля 2017

Новый мост через Репинку уже становится похож на старый?
После...
20 апреля 2017

Филиал «Калугаэнерго» выявил безучетное потребление электроэнергии на 11,4 млн. рублей
Новость...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.