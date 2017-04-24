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24 апреля 2017
Власть
Боровские депутаты отметили День местного самоуправления в Крыму
Подобные мероприятия по обмену опытом между муниципалитетами, районами и областями – не редкость, и боровские парламентарии неоднократно принимали в них участие, но официальный визит в Крым в их биографии случился впервые.
Делегация из Боровского района, в которую вошли депутаты РС, а также представители городского и сельского поселения, побывали Феодосии, где встретились с руководителями местной администрации, и в Севастополе. Там их приняли коллеги из Заксобрания.
Эта встреча пошла на пользу не только боровским депутатам, которые смогли пообщаться с местным населением и оценить их отношение к присоединению к России, но и севастопольским коллегам. Заместитель председателя ЗС Александр КУЛАГИН отметил, что Калужская область была одним из субъектов федерации, на который ориентировались севастопольские законодатели при формировании правовой базы. Сейчас они изучают опыт практической работы по повышению инвестиционной привлекательности региона, в частности, по строительству индустриальных парков.
Как рассказал глава города Балабанова Сергей СУДАКОВ, обсудив проблемы крымчан, оказалось, что они мало чем отличаются от тех, с которыми приходится сталкиваться в нашем регионе.
- Для них также актуальны сложности в отношениях с Минобороной в части передачи земель. Также трудно найти грамотных специалистов в органы исполнительной власти, поскольку зарплаты не слишком привлекательны. И финансовые вопросы у нас схожи – есть проблемы со сбором налогов, - поделился Сергей Алексеевич.
Помимо рабочей программы, боровчанам организовали и культурную, в рамках которой они посетили малый ракетный корабль «Мираж». Это судно имеет особое значение для нашего региона, поскольку раньше калужские призывники, приписанные к службе в ВМФ, отправлялись именно на этот корабль. Теперь на боевом посту несут вахту только профессиональные военные.
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