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В Обнинске скоро начнется ремонт дорог и дворов

24 апреля 2017
Власть


В Обнинске скоро начнется ремонт дорог и дворов

Отыграны первые работы по благоустройству дворов и городских дорог.

Так, к примеру, прошел конкурс среди подрядчиков, которые будут ремонтировать внутриквартиальные проезды на Ленина, 74, Мира, 9, 11, 13, Курчатова, 8,12 – Победы, 23.

Определены победители торгов по обустройству парковки на Курчатова, 19, расширению улицы Ляшенко и ремонту улицы Цветкова.

А это значит, что совсем скоро подрядчики приступят к работе.

Объявлен конкурс и по работам, запланированным в 27, 29, 32 и Центральном ТОСах.

Как пояснил вице-мэр по городскому хозяйству Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ, остальные работы находятся в процессе подготовки в части необходимой для торгов документации.

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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