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28 апреля 2017
Силовики
Калужские силовики провели антитеррористические учения на НИФХИ
Цель - отработка действий силовых структур по предотвращению угрозы террористического акта на ядерно-опасном объекте.
По легенде, условные террористы пытались осуществить ряд несанкционированных проникновений на охраняемую территорию НИФХИ с целью захвата ядерного материала и совершения террористического акта.
В ходе последовательного выполнения всех этапов тренировки была проверена готовность структур охраны объекта и силовых ведомств региона к своевременному устранению данных угроз, а также оценена слаженность действий личного состава, его выучка и работоспособность в критических условиях.
В результате, по завершению учений уровню взаимодействия привлеченных ведомств была дана положительная оценка и полученный ими опыт будет учтен при организации охраны НИФХИ.
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