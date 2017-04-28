Обнинск
Новости
Калужские силовики провели антитеррористические учения на НИФХИ

28 апреля 2017
Силовики


Калужские силовики провели антитеррористические учения на НИФХИ

Оперативным штабом Калужской области была проведена командно-штабная тренировка на базе НИФХИ им.Л.Я. Карпова.

Цель - отработка действий силовых структур по предотвращению угрозы террористического акта на ядерно-опасном объекте.

По легенде, условные террористы пытались осуществить ряд несанкционированных проникновений на охраняемую территорию НИФХИ с целью захвата ядерного материала и совершения террористического акта.

В ходе последовательного выполнения всех этапов тренировки была проверена готовность структур охраны объекта и силовых ведомств региона к своевременному устранению данных угроз, а также оценена слаженность действий личного состава, его выучка и работоспособность в критических условиях.

В результате, по завершению учений уровню взаимодействия привлеченных ведомств была дана положительная оценка и полученный ими опыт будет учтен при организации охраны НИФХИ.
 
 
 
Автор новости: Константин Еременко

Все статьи
автора
Просмотров: 62
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Силовики» и по тэгам #учения, #террористы, #силовики:


26 апреля 2017

Обнинских школьников проверили на знания в области права
Сегодня по инициативе Общественного Совета при МВД ученики старших классов приняли участие во Всероссийской...
21 апреля 2017

Обнинские полицейские просят помочь
ОМВД города Обнинска просит горожан оказать помощь в установлении личностей указанных на фото граждан.
19 апреля 2017

Спецслужбы перекрыли подъезды к спорткомплексу «Олимп»
Жители Обнинска сегодня могли наблюдать, как возле дворца спорта «Олимп» съехались представители всех...
18 апреля 2017

Полицейские напомнят обнинским подросткам, что такое хорошо и что такое плохо
17 апреля в Обнинске стартовала акция «Здоровья», в роли инициаторов которой выступают сотрудники комиссии...
14 апреля 2017

Сотрудники ФСБ просят жителей проявлять бдительность
В преддверии праздника Пасхи оперативный штаб Калужской области провел внеочередное заседание. Основной...
13 апреля 2017

Боровскую прокуратуру второй раз подряд доверили хабаровчанину
12 апреля в Боровский район был назначен новый прокурор. Им стал 36-летний Александр ЕГОРОВ, который...
10 апреля 2017

Монахиня София рассказала школьникам, чего следует остерегаться в Интернете
Общественный совет обнинского отдела МВД проводит на постоянной основе профилактическую работу с подростками,...
3 апреля 2017

Калужские следователи проведут прием граждан в Обнинске
27 апреля с 10:00 до 12:00 в обнинском отделе Следственного Комитета проведет прием граждан заместитель...
31 марта 2017

Жители Обнинска будут знать своих участковых в лицо
В обнинском отделе МВД прошло заседание Общественного совета. В самом начале мероприятия начальник полиции...
29 марта 2017

Сотрудники Калужского ФСБ задержали группу, промышлявшую продажей оружия
Калужское управление ФСБ выявило преступную группу, занимавшуюся незаконным приобретением, сбытом, хранением...


 Архив новостей

Лента новостей
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.