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В Балабанове появилась боевая машина пехоты

28 апреля 2017
Благоустройство


В Балабанове появилась боевая машина пехоты

Сегодня в соседнем с Обнинском Балабанове была установлена БМП.

Машину разместили в сквере Воинов интернационалистов, который пока ещё находится в стадии строительства. Торжественное открытие нового памятника запланирована на 30 апреля, когда в городе соберутся «королевичи» - сослуживцы прославленного гвардии капитана Александра КОРОЛЕВА, героически погибшего на афганской войне и имя которого носит улица города, соседствующая с тематическим сквером.

Примечательно, что отдавая долг памяти и уважения, на башне БМП указан номер боевой машины комбата Королева – «500» и его позывной в бою – «Клён».


 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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