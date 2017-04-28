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28 апреля 2017
Благоустройство
В Балабанове появилась боевая машина пехоты
Машину разместили в сквере Воинов интернационалистов, который пока ещё находится в стадии строительства. Торжественное открытие нового памятника запланирована на 30 апреля, когда в городе соберутся «королевичи» - сослуживцы прославленного гвардии капитана Александра КОРОЛЕВА, героически погибшего на афганской войне и имя которого носит улица города, соседствующая с тематическим сквером.
Примечательно, что отдавая долг памяти и уважения, на башне БМП указан номер боевой машины комбата Королева – «500» и его позывной в бою – «Клён».
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