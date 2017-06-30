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В Обнинске уменьшилась не только рождаемость, но и смертность

30 июня 2017
Общество


В Обнинске уменьшилась не только рождаемость, но и смертность

Как рассказала начальник отдела записи актов гражданского состояния Лидия СИНЕЦКИНА, в уходящем месяце в Обнинске было зарегистрировано 118 рождений и 104 бракосочетания.

Как отмечает Лидия Алексеевна, эти показатели несколько ниже аналогичных периодов прошлых лет, что объясняется демографической ямой прошлых лет.

- Браков стало регистрироваться меньше, следовательно, и рождаемость стала снижаться. Эта картина характерна для всего региона, но в Обнинске по сравнению с последними годами эта разница пока небольшая, - говорит Синецкина.

При этом в июне уменьшилось не только количество рождений, но и смертность - 111 случаев. Большинство смертей произошло в возрасте от 70 до 90 лет.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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