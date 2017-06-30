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30 июня 2017
Транспорт
Обнинская мэрия не допускает развала МП «ОПАТП»
– Есть ли у города планы его развивать? – так прозвучал вопрос.
– У города есть планы поддерживать это предприятие, иначе бы оно совсем развалилось, – ответил мэр.
Он пояснил, что после того, как наша страна встала на рыночные рельсы, у нас много что перешло в частные руки. И городу удалось-таки сохранить «ОПАТП». Хотя в соседних районах муниципальных автотранспортных предприятий давно не существует. Все они отданы частникам.
– Мы не хотим повторять этот опыт, – заверил Владислав Шапша.
Правда, и средств в бюджете на все тоже не хватает. Одним словом, мэрия помогает муниципальному перевозчику по мере своих сил и возможностей.
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