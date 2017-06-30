Обнинск
Новости
Обнинская мэрия не допускает развала МП «ОПАТП»

30 июня 2017
Транспорт


Обнинская мэрия не допускает развала МП «ОПАТП»

На сегодняшней пресс-конференции главы администрации Обнинска Владислава ШАПШИ наш корреспондент поинтересовался, каковы перспективы развития городского муниципального автотранспортного предприятия – МП «ОПАТП».

– Есть ли у города планы его развивать? – так прозвучал вопрос.

– У города есть планы поддерживать это предприятие, иначе бы оно совсем развалилось, – ответил мэр.

Он пояснил, что после того, как наша страна встала на рыночные рельсы, у нас много что перешло в частные руки. И городу удалось-таки сохранить «ОПАТП». Хотя в соседних районах муниципальных автотранспортных предприятий давно не существует. Все они отданы частникам.

– Мы не хотим повторять этот опыт, – заверил Владислав Шапша.

Правда, и средств в бюджете на все тоже не хватает. Одним словом, мэрия помогает муниципальному перевозчику по мере своих сил и возможностей.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

Все статьи
автора
Просмотров: 460
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Транспорт» и по тэгам #транспорт, #предприятие, #частники:


28 июня 2017

Жителям Обнинска, пользующимся экспрессами, очень не повезло
Еще одну неприятную новость сообщили на днях жителям Обнинска работники железной дороги. Но коснется...
19 июня 2017

Мэр Обнинска попросил горожан сообщать о проблемах с движением маршруток
На сегодняшний день пассажирские перевозки в первом наукограде осуществляют 144 маршрутных такси. Об...
13 июня 2017

На сегодняшний день в Обнинске работает 152 маршрутки
Главный специалист управления потребительского рынка, транспорта и связи Иван ЛИТВИНОВ отчитался на планерке...
14 июня 2017

В Балабанове автомобилистов запугают эвакуатором
Сформировавшаяся застройка и благосостояние жителей соседнего с Обнинском Балабанова стали причиной постоянной...
13 июня 2017

За праздничные дни в Обнинске выявлено 200 автомобилистов-нарушителей!
На усиленный режим несения службы в связи с празднованием Дня Россия перешли все сотрудники правоохранительных...
9 июня 2017

Сегодня в Обнинске работают 140 маршруток из трехсот!
Управление потребительского рынка продолжает мониторинг ситуации с пассажирскими перевозками. Напомним,...
6 июня 2017

В Обнинске стало меньше маршруток
В последнее время жители Обнинска стали замечать, что маршрутные такси начали ходить реже. И, как пояснила...
6 июня 2017

В Обнинске наступил вечный «час пик»?
Сегодня на портале «Obninsk.name» выходила новость о том, что в Обнинске стало меньше маршруток. Это...
5 июня 2017

В мэрии уверяют, что перевозчики пока справляются с пассажирами
Об этом журналистам нашего новостного портала рассказала начальник Управления потребительского рынка,...
2 июня 2017

Доехать из Малого в Обнинск стало еще дороже
С 1 июня доехать из Обнинска в соседний Малоярославец стало дороже на целых пять рублей. Теперь стоимость...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.